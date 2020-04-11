因安全隐私问题，新加坡暂停使用Zoom在线授课

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:据路透社报道，因安全隐私问题，新加坡决定暂停教师使用视频会议工具Zoom进行在线授课。原因是学校停课期间学生上网课时，屏幕上出现淫秽图像。教育部技术部门人员亚伦·卢表示：“这件事非常严重，目前正在调查中，如有必要，将向警方报案。作为预防措施，我们的教师将暂停使用Zoom进行授课，直到这些安全问题得到解决。”
对此，Zoom表示非常抱歉，称已经为教育类用户更改了设置，以启用虚拟等候室，并确保只有会议主持人才能默认分享他们的屏幕。
站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:据路透社报道，因安全隐私问题，新加坡决定暂停教师使用视频会议工具Zoom进行在线授课。原因是学校停课期间学生上网课时，屏幕上出现淫秽图像。教育部技术部门人员亚伦·卢表示：“这件事非常严重，目前正在调查中，如有必要，将向警方报案。作为预防措施，我们的教师将暂停使用Zoom进行授课，直到这些安全问题得到解决。”
对此，Zoom表示非常抱歉，称已经为教育类用户更改了设置，以启用虚拟等候室，并确保只有会议主持人才能默认分享他们的屏幕。
上周五，视频会议软件Zoom更新了其iOS应用程序，停止向Facebook发送某些数据。此前，国外媒体Motherboard 发现，尽管Zoom用户没有Facebook账户，其iOS版本的平台仍然会向Facebook发送数据。
在线教育起源于美国可汗学院，作为一种以网络为介质的教学方式，真正地打破了时间和空间的限制，对于工作繁忙，学习时间不固定的职场人士而言，在线教育是最方便不过的学习方式。但目前国内的在线教育普遍存在科技手段严重落后，创新思维匮乏以及教学同质化等问题，这些问题在一定程度上延缓了在线教育的发展进程。加码在线教育，思维在线教育引入“AI+大数据”技术，让科技赋能在线教育，让在线教育更加智能化、个性化和高效化。?
Alphabet旗下谷歌公司在4月8日本周三以安全顾虑为由，禁止员工在笔记本上使用Zoom视频会议应用。谷歌发言人何塞·卡斯塔内达(Jose Castaneda)表示：“我们的安全团队最近通知使用Zoom桌面客户端的员工，不能再在公司电脑上运行该应用，因其不符合员工使用应用的安全标准。”他补充称，谷歌仍将允许员工通过移动应用和浏览器使用Zoom。
4月1日消息，根据研究机构Apptopia的数据，由于新冠肺炎疫情促使大量欧洲和北美居民在家办公或上课，视频会议软件制造商Zoom Video Communications的平均用户数在 3 月份达到了竞争对手微软Teams的近三倍，其市值自 1 月底以来增长了一倍。
思维在线教育成立于 2013 年，是一家以健康管理师培训为主的线上教育培训机构。智能化的教学系统与专业化的教学服务体系是思维在线教育的两大特点，因升学率高加上服务专业，思维在线教育在内业内外均享有良好口碑。一、优化题库质量，紧贴真题考点据悉，为了给学员更好的学习体验，思维在线教育一直致力于优化题库质量，提升学员使用题库的服务品质。不仅定期向学员发送调查问卷，积极推进学员对于题库问题的反馈与评价机制，而且
作为分布式、并行、网络计算的延续发展，云计算是虚拟化、效用计算、基础设施即服务、平台即服务、软件即服务等概念混合演进的结果，可以理解为一种分布在大规模数据中心，可提供按需动态地部署、配置、重新配置以及取消等服务的技术。云视频会议平台是以云计算为基本理念，将面对服务思想、云计算技术和多媒体会议紧密融合，采用面向服务的架构，由服务提供商建设云计算中，企业无需购买MCU，无需大规模改造网络和配置专业技术人?
今年 2 月，在线教育的需求全面爆发。此前，从业者热议的话题一直是如何培育市场获取流量。 2019 年，在线教育大打营销牌，烧钱拼广告，花费几百亿也不过带来几千万用户。疫情下，因为“停课不停学”，不花一分钱，就全面的提高了家长和学生对在线教育的认知，也使在线教育迎来爆发性的流量增长，有业者估测，至少为在线教育节约近 5000 亿的获客成本。各大媒体纷纷预测，在线教育将成为疫情过后的最火行业之一，可能将改变在线教?
2020 年初，一场突如其来的新冠肺炎疫情给全国各行业都带来了深刻影响。在教育领域，全国中小学春季学期延迟开学，倡导学生在家学习，在线教育再次显现出共享优质教育资源和推动教育普惠发展的巨大力量。与此同时，面对大量需求涌入线上带来的考验，以掌门 1 对 1 为代表的头部企业表现得更为从容。数据显示，疫情期间掌门 1 对 1 学生上课量上涨300%。梳理掌门 1 对 1 的发展策略，我们发现在线教育企业唯有进行精细化运营精耕细?
刚听说要在线教课时，接近退休的郑老师把自己摆茶具的透明架子拿出来，自制了一个直播PPT装置：把架子竖着放，上摆手机镜头，下放A4 纸大小的纸质PPT，看起来也蛮像回事。直播课上了一个月，她的架子没派上用场。学校统一安排使用的软件可以共享屏幕，给学生讲PPT，发的手写板连上电脑再打开软件，就可以在PPT上手写板书。“还是挺方便的，就是可能电脑屏幕太小，一定要切出去才能看到学生给我发的问题，有点麻烦。”郑老师说，还?
当地时间 4 月 6 日，世界卫生组织发布第 77 期新冠肺炎疫情报告中称，世界范围内有90%的学生、超过1. 5 亿名儿童和年轻人受到停课等影响，让在线教育在世界范围内仍然火爆。随着国内疫情的不断好转， 4 月 7 日，黑龙江、河南、福建、江西、海南、广西、湖南等 9 省份高三学生同一天开学，学生又回到了课堂。不少人认为在线教育的“春天”到头了，但深圳易知教育认为，从国内的“停课不停学”到国外疫情爆发的影响下，在线教育的?
自新冠疫情爆发后，在线教育机构迎来大量曝光，各方渠道一致看好在线教育。但随着疫情得到控制，各地纷纷开始公布开学时间，线下教育机构也逐渐开课，学生终将要回归线下课堂。在线教育应当如何发展，才能留下用户呢?易知教育发现，不少在线教育机构，为了留住大规模流量，纷纷推出互联网化的教案和交互工具，尝试用免费、低价直播课来吸引用户。但这其中效果如何，还是有待考量。一、免费流量，犹如泡沫人都爱占小便宜，“免费”?
思维在线教育，成立于 2013 年，是一家以健康管理师培训为主的线上教育培训机构，业务涵盖健康管理师、国内成人学历培训、国际MBA硕士等众多领域，现已形成从后端学术研发到前台授课全流程服务。近年来，思维在线教育不断加码大数据和人工智能在教育领域的应用，不断进行技术迭代，开发了“AI智能”教学系统，为成人在线教育再添助力。据思维在线教育的AI部门负责人介绍，思维在线教育的“AI智能”教学系统由三大模块构成，分别是A
2020 年开年以来，新冠肺炎疫情肆虐，为做好疫情防控工作，线下培训机构全部暂停营业，大中小学也全部推迟开学。但“停教不停学”，为保证教学活动的正常开展，线下转线上，在线学习成为了最主要的学习方式。在线学习，打破了空间和时间的壁垒，以互联网为媒介进行网络教学，让教与学更加便捷。在在线教学的过程中，学生可以及时在线提问，老师可以及时发现问题，通过在线交流和解答，知识便消化于课堂之内，一方面增加了解决问题?
随着全球疫情的侵袭，视频会议日渐成为了一种刚需，中小企业也意识到了拥有视频会议系统的重要性。为此，看到科技（Kandao Tech）推出了全景视频会议系统，可助力企业经济、快速地搭起一套自己的视频会议系统。三合一集成设计，即插即用看到全景视频会议系统，以看到Meeting全景会议机作为硬件采集端。看到Meeting本身为三合一设计，集全景会议摄像头、全定向麦克风、高保真扬声器为一体。只需要一台Meeting，用一根USB连接笔记本?
备受瞩目的G20 峰会召开，各国首脑第一次以视频云会议的方式召开如此高级别的峰会，照片瞬间在网络媒体上成为关注的焦点。的确，这是自G20 峰会 1999 年成立以来，历史上首次线上举办的线上云峰会， 创造了多个世界第一次和全新高效的会议协作模式。再加上大家对疫情的关心，自然吸引了全球的关注。此次“云G20 峰会”创造了五个世界第一次一、这是G20 峰会举办以来，历史第一次举办大佬远程视频会议。G20 峰会自 1999 年在德国柏?
3 月 31 日教育部发布“重磅”通知，经党中央、国务院同意， 2020 年全国普通高等学校招生统一考试(简称“高考”)，延期一个月举行，考试时间为 7 月 7 日至 8 日。湖北省、北京市可根据疫情防控情况，研究提出本地区高考时间安排的意见，商教育部同意后及时向社会发布。这是自高考恢复以来，首次全国性的将高考时间推迟一个月。到现在为止，国内的疫情基本被控制住了，大中小学正式开学的时间也指日可待，加之高考推迟的消息。此?
2020年第一季度即将结束，全国已经正常开课的仅青海、贵州和新疆三地的初三和高三学生，另外有计划在三月末、四月初让初三、高三学生返校上课的，也只有西藏、山西、陕西、云南、海南等几个省份。
“互联网+”的概念最早可追溯到 2012 年 11 月，它指的是依托互联网信息技术实现互联网与传统产业的联合，通俗的说，就是“互联网+各个传统行业”，一方面可为各个传统行业提供新鲜血液，另一方面也扩大了互联网的应用范围。近年来，随着教育进行普及化阶段，人们对优质教育的需求与日俱增，但与此同时，现代人的时间越来越宝贵，甚至有些职场人士连吃饭的时间都没有，有效解决有限的学习时间与不断增长的学习需求之间的矛盾，“互
2 月 23 日，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议在北京召开。这次的会议可以说是有史以来规模浩大的一场电视电话会议。根据新华社通稿报道，参与会议的，除了应对疫情联防联控机制各成员单位主要负责同志参加会议以外，各省区市和新疆生产建设兵团以及各市(地、州、盟)、县(市、区、旗)，中央和国家机关各部门、各人民团体，解放军和武警部队团级以上单位都设了分会场，共有 17 万人参加，领导在北京主会场讲话，
健康是人类最大的财富，是社会经济发展的动力源泉，是民族昌盛和国家富强的重要标志。自党的十八以来，我国的卫生与健康事业取得巨大成就，但随着工业化、城镇化、人口老龄化及生态环境、生活行为方式的变化，慢性病已成为居民的主要死亡原因和疾病负担。而据世界卫生组织的一项研究报告显示，人类三分之一的疾病是可以通过预防保健避免的，三分之一的疾病是可以通过早期的发现得到有效控制的，三分之一的疾病可以通过信息的有效沟