因安全隐私问题，新加坡暂停使用Zoom在线授课

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:据路透社报道，因安全隐私问题，新加坡决定暂停教师使用视频会议工具Zoom进行在线授课。原因是学校停课期间学生上网课时，屏幕上出现淫秽图像。教育部技术部门人员亚伦·卢表示：“这件事非常严重，目前正在调查中，如有必要，将向警方报案。作为预防措施，我们的教师将暂停使用Zoom进行授课，直到这些安全问题得到解决。”

对此，Zoom表示非常抱歉，称已经为教育类用户更改了设置，以启用虚拟等候室，并确保只有会议主持人才能默认分享他们的屏幕。