2020内容优化建议： 5个步骤快速提升你的网站排名！

站长之家注：精力投入不少，但网站流量和排名却毫无起色?在这篇文章中，国外SEO专家Jan Grundmann将详解内容优化的工作原理以及如何快速提高你的网站排名和转化率。

网站优化的基本要点

首先，你需要定期检查哪些内容需要更新。为此，你可以手动检索或者借助软件来查看网站关键词排名。检查要点包括：

分析竞争对手：观察竞争对手是否有新的内容创意，网站是否有新的调整，并根据调查的结果来调整自己的内容。

搜索引擎结果页面的布局：谷歌不断在调整搜索结果页面，新的广告格式或小部件可以极大地改变搜索结果，并为提高排名或增加点击率提供新的机会。例如 2019 年为丰富段落内容引入的schema.org FAQ标记。因此，你需要密切关注搜索结果页面的变化，以此考虑如何优化现有内容的关键词。

主题更改：优化内容时你需要考虑到有没有什么新的内容可以添加补充到主题页中?用户对这个主题有没有新的疑问或者看法?你的主题中是否包含了新产品?

最后，一个网站想要保持稳定增长就必须不断保持更新，否则你的网站排名就会下降。

找出需要进一步优化的页面

找出可以有效调整的登录页面，你可以使用一些站长工具检查页面关键词排名情况。本文作者使用Searchmetrics Research Cloud中的Content Performance功能来显示URL在搜索结果中所有关键字的排名，包括了自身网站和竞争对手的排名情况。

现在，通过工具你可以找到排名靠前的URL，其中排名 6 到 20 的都可以视为是高潜力的页面。这些页面已经产生了一些流量，你可以通过诊断网站是否对谷歌友好并根据相应的修正提示改善这些页面上的内容让网站的排名提升，从而提高网站访问量。

您还可以查看历史排名趋势数据：查找最近排名下降但您认为有价值的url。

按搜索量排序也很有用。这可以让你找出最具优化价值的URL。一个高搜索量的话题在搜索结果中的排名上升可以显著增加网站的自然流量。

着陆页上的哪些内容需要优化?

在这个阶段，你应该已经确定许需要进行优化的网站页面和需要更新的内容。接着就是找出网页内容中缺少哪些主题集合，包括是否包含当下热点，有哪些新产品出现等。市场是不断变化的，所以着陆页需要保持不断更新。

关注谷歌搜索中出现的长尾词。当你在谷歌搜索框中输入一个关键词时，就可以看一些自动生成的长尾词。这些长尾词揭示了当前的搜索趋势，因为它们是基于用户在主题相关方面的搜索需求，无疑就是网站着陆页需要涵盖的内容。

哪些“相关搜索”和“问答”是谷歌比较乐于展示的?在搜索结果页面上还有两个小工具可以用来寻找网站上可能存在的内容空白。在“People Also Ask”的相关问题框中，折叠展示了几个问题和答案，其中包含“摘录”风格的精选结果。在页面底部的“相关搜索”下，您还可以深入了解用户对此话题搜索感兴趣的趋势和问题。

通过分析竞争对手优化内容

你可以通过借助类似Searchmetrics 这样的工具来分析竞品，从而获得对方的宝贵经验：比如通过分析竞品URL，查看是否有哪些关键词是你遗漏的，分析他们的页面结构并考虑哪些对自己网站用户有用。

以下是快速提高网站排名的 5 个方法：

1、找出最具优化价值的URL：找出哪个URL在搜索量大的关键字中排名靠前，然后优化它。

2、优化摘要：查看竞争对手在搜索结果中的摘要，更新日期，重新发布内容可以对网站SERP（搜索引擎结果页面）中的CTR（点击通过率）产生积极的影响。

3、分析竞争对手页面：访问直接竞争对手的网页，观察他们是否做了更新。不要放过对方页面上的任何细节，因为这是发现自身不足从而进一步优化的绝佳途径。

4、占据谷歌搜索“精选摘要”位置：通过创建标题，并以“精选摘要”支持的格式(如短段落、列表和表格等)组织内容，从而在谷歌搜索首页获得展示并获得流量。

5、整合新闻：在要优化的目标着陆页中加入行业最新的动态和事件，向用户和谷歌展示网站主题方面的专业性。

注：原文编译自searchmetrics，原文标题《Content Optimization 2020: 5 Quick Wins to Boost your Rankings!》