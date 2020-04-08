支付宝七项举措力撑服务业：送武汉36万小店1个月免息贷款

站长之家(ChinaZ.com) 4月8日 消息：时隔 11 年，阿里巴巴重启“春雷计划”，全力扶持中小企业，助力中国经济疫后复苏。针对受疫情冲击最大的线下服务业，支付宝也在今天推出了七项支持举措，力撑服务业商家借助数字化新武器打赢经济仗。

这七项举措集中在推动线下门店数字化升级、提供低成本金融支持、拉动服务性消费等方面，将率先在湖北武汉落地。 4 月 8 日，武汉“解封”首日，支付宝首页第一时间上线武汉专题页，让全国消费者打开手机就能“逛”武汉景点、买武汉小吃，光顾武汉商家的生意，换种方式为武汉加油。上线仅一小时，就有 2600 万网友连夜“云逛街”。

今年 3 月，支付宝宣布打造数字生活开放平台，全力支持线下服务业数字化升级。一个月来，随着复工复产节奏加快，广大服务业商家数字化经营的意愿更强了，但缺乏数字化经验和转型能力的痛点更加突出，资金和客流压力也成为恢复经营的拦路虎。

支付宝表示，今年会持续加大开放力度，把更多武汉搬上支付宝。加大投入推进数字转型扶持计划，联合服务商，用数字化武装全国500万线下门店。通过数字化收银助手、卡券营销、花呗分期、到家服务等，至少为500万线下门店带来数十亿次用户曝光。

针对餐饮行业，支付宝联合阿里本地生活推出“新蓝海计划”，提供超亿元让利扶持，为 30 万家餐饮商家提供自提、点餐、预点餐、到家等无接触服务，促进餐饮行业复工复产。

授人以鱼不如授人以渔，支付宝大学还将为 300 万服务从业者提供免费课程和培训指导，以提升全行业的数字化服务能力。

在资金方面，网商银行联合全国工商联和 100 家银行，为支付宝上的 1000 万小店提供无接触贷款。其中，武汉全市 36 万小店，可申请一个月免息贷款，湖北其他地区小店 4 月支用贷款利息打八折。

同时，支付宝还通过支持浙江四地、广西全省、江苏南京、广东佛山、安徽合肥等多地政府发放电子消费券，拉动市场“小阳春”。清明小长假，这些省市线下客流回潮明显，大店小店都乐开了花。以杭州为例，截至 4 月 6 日下午，已核销的 2 亿消费券，带动了超过 22 亿元消费，仅小长假三天就带动消费 7 亿元。截至目前，全国已有超千万线下服务业商家受益于消费券，其中 9 成以上为中小微商家。

据了解，阿里巴巴“春雷计划”首次启动于 11 年前，以支持深受全球经济危机影响的中国制造业绝地反击。

这次，机会轮到了服务业。

“每一次危机，都是创造未来的机会。我们坚信，疫情后，数字化一定会成为服务业的核心竞争力。支付宝推出这七项举措，就是要用数字化把服务业商家武装起来，不仅帮他们渡过眼前的难关，更要帮他们赢得未来。”蚂蚁金服CEO胡晓明说。