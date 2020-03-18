蔚来发布财报：2019Q4营收28.5亿元 同比下降17.1%

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蔚来发布财报：2019Q4营收28.5亿元 同比下降17.1%

2020-03-18 21:14 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息：今天，蔚来公布了 2019 年第四季度及全年财报。财报数据显示， 2019 年第四季度，蔚来营收达28. 5 亿元，同比下降17.1%，全年总收入为78. 25 亿元。

财报发布后，蔚来在盘前交易中股价大跌，盘中一度下跌达28%。截至发稿，跌20%，报2. 90 美元。

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2019 年第四季度，蔚来共交付车辆 8224 台，环比Q3 增长71.4%;全年交付 20565 台，同比上涨81.2%。受疫情影响，蔚来在 2020 年Q1 的指引中预计今年第一季度交付量在3400~ 3600 辆之间，较 2019 年第四季度下降约56.2~58.7%。

李斌表示：“受疫情影响，中国乘用车销量在今年 2 月受到了冲击，同比下滑了78.5%，而蔚来汽车的交付量也同比下滑了12.8%。由于谨慎地重新开放服务，并鼓励人们避免不必要的近距离接触，我们的交付受到了限制。从 2 月中旬开始，我们的工厂产能已开始逐渐增加，但供应链仍面临挑战。”

截至 2020 年 2 月 29 日，ES8 和ES6 的累计交付量达到 34218 辆，其中 2020 年累计交付 2305 辆。

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