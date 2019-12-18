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茅台电商公司注销；999皮炎平在吐槽大会违法植入广告；暴风集团收到行政监管措施决定书

2019-12-18 08:05 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

暴风集团收到北京证监局行政监管措施决定书

昨日，暴风集团发布公告称，近日，收到了中国证券监督管理委员会北京监管局的《关于对暴风集团股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》。

《决定》称，并表子公司暴风智能存在减值迹象，但公司未计提商誉减值准备，且公司递延所得税资产确认依据不足，导致公司 2018 年度报告披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。

对此，北京证监局要求重新进行商誉减值测试及评估，并依据评估结果计提商誉减值准备，合理进行盈利预测，明确递延所得税资产确认依据是否充分。

QQ截图20191218080105.jpg

999皮炎平在吐槽大会违法植入广告

昨日，国家市场监督管理总局公布了《 2019 年第四批虚假违法广告典型案件》，其中，重庆盖勒普霍斯医药有限公司因在《吐槽大会》中发布违法广告被罚款 90 万元。

市监总局称，当事人为推销产品，在《吐槽大会》第三季第4、6、 7 三期片尾小剧场中通过演员口播“ 999 皮炎平绿色装，止痒就是快，无色无味更清爽”“推荐您用 999 皮炎平绿色装”“我发现这个 999 皮炎平，无色无味还很清爽，这个好哎，而且止痒还挺快的”等内容的方式发布广告，不能提交广告审查机关对广告进行审查的文件，且广告中未标明禁忌、不良反应，也未标明“请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用”字样。当事人行为违反了《广告法》第十六条第一款第(四)项和第二款、第四十六条的规定。依据《广告法》第五十八条第一款第一项、第十四项， 2019 年 8 月，上海市市场监督管理局执法总队作出行政处罚，责令停止发布违法广告，并处罚款 90 万元。 

QQ截图20191218075847.jpg

茅台电商公司注销

昨日晚间，贵州茅台酒股份有限公司发布公告称，董事会通过了 《关于参股公司解散的议案》，贵州茅台的参股公司贵州茅台集团电子商务股份有限公司解散并进行清算注销。

贵州茅台称，本公司持有电商公司 25%的股份，电商公司解散对本公司整体业务的发展和财务状况不会产生重大影响。

QQ截图20191218080923.jpg

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