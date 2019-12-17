完美世界回应裁员：双方已协商一致解除劳动合同

站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息:昨日晚间，针对“裁员”一事，完美世界发布说明回应称，目前，双方已协商一致解除劳动合同。对于离职员工，公司的员工基金仍将提供有效的关怀与帮助。

12 月 15 日，微博名为@没你也很完美的网友反映称，自己是完美世界第三项目中心的一名职员，因身体被确诊出颈椎曲度变直，颈椎间盘突出等问题无法加班被派到新项目组，并被安排到一个曾经是吸烟室的地方工作，屋里只有自己一个人，有摄像头监控，已断掉电脑工作网，被踢出所有部门微信群，安排工作用u盘，每天纸质签收工作并要求签字，安排的工作任务量超出同部门其他同事。

以下为完美世界回应全文：

完美世界关于媒体报道员工相关信息的说明

近日，有媒体报道关于完美世界游戏第三项目组前员工发文反映的离职遭遇一事，完美世界对此说明如下：

目前，双方已协商一致解除劳动合同。对于离职员工，公司的员工基金仍将提供有效的关怀与帮助。

完美世界始终把员工作为最珍贵的财富。

“世界再繁华，有你才完美”，完美世界一直以打造幸福企业为己任。我们重视员工成长，也希望每一位小伙伴都能在这里获得幸福。对于此次产生的误解，我们深表歉意。这也警示我们要继续加强对员工需求的关注，不断强化员工关怀、保障，重视员工身体健康，并进一步优化人才发展机制，让每一位员工都能结合自身发展的需要，在这里健康成长、幸福成长。

完美世界(北京)软件科技发展有限公司

2019 年 12 月 16 日