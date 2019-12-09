华为王成录：除手机、平板和电脑外 华为终端明年全线搭载鸿蒙系统

站长之家(ChinaZ.com) 12月9日 消息:据深圳特区报报道，昨日，华为消费者业务软件部总裁王成录透露称，明年华为除了手机、平板和电脑，其他终端产品将全线搭载鸿蒙系统，并在海内外同步推进;鸿蒙系统的全面开源也将在明年 8 月正式开放。

王成录称，华为手机仍然会优先选用安卓，只有在实在用不了的情况下才会采用鸿蒙。此外，鸿蒙系统也在不断完善和成熟的过程中，预计明年 8 月鸿蒙系统将正式全面开源。

12 月 3 日，任正非表示，假设谷歌不能够拿到向华为继续供货的许可，华为已经有备份计划了，华为现在是全球第二大智能手机厂商，在没有谷歌的情况下，华为也有可能做到世界第一，但需要时间。因为明年、后年华为就能重返海外市场，我们完全有这个能力和决心。

此前，任正非在接受采访时曾表示，如果美国不能开放安卓系统，我们只能自己承担生态的建设，生态建设不是短时间可以完成的，估计要两、三年时间才能完成。

华为终端 CEO 余承东曾表示，鸿蒙系统已经基本准备就绪，但我们不会先去使用它，因为我们还考虑到相关决定和合作。如果我们的手机继续不被允许使用谷歌服务，明年 3 月发布的华为 P40 可能会使用鸿蒙系统。