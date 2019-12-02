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见闻

报告：超60%恶意广告针对Windows用户 ChromeOS占22%

2019-12-02 17:13 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月2日 消息:根据网络安全公司Devcon公开的计数据，大多数广告宣传(恶意广告)都是针对Windows用户的。

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该公司表示，根据其内部工具收集的数据显示，在 2019 年 7 月 11 日至 11 月 22 日期间观察到的恶意广告中，有61%是针对Windows用户的。据称，这些恶意广告活动，旨在将用户重定向到恶意网站或欺骗用户下载恶意软件。据分析，其实原因很简单，因为Windows操作系统占有巨大市场份额，过去 30 年里大多数恶意软件也都是针对Windows设备的。

Devcon还有一个意外的发现，数据显示，过去的四个月里，广告宣传针对的目标还有ChromeOS，而且数量惊人。

Devcon称，他们观察到的恶意广告有22%是针对谷歌刚刚起步的操作系统ChromeOS，超过了苹果 macOS (10.5%)、苹果iOS(3.2%)、Android(2.1%)和iPadOS (0.8%)，Linux(0.3%)占比最小。

上周，广告安全公司Confiant发布的另外一份报告显示， 2019 年第三季度( 2019 年 7 月 1 日至 9 月 30 日)记录的所有恶意广告中，近60%仅来自三个广告平台，不过官方并未具体指出是哪些平台。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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