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FF新上任CEO回应贾跃亭破产申请：需卸下负担 融得资金

2019-11-27 09:23 稿源：站长之家  0条评论
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法拉利未来，FF91，贾跃亭

站长之家(ChinaZ.com) 11月27日 消息：在昨日的贾跃亭债权人会议上，FF新任CEO毕福康表示，准备在 2021 年初上市，FF91 的量产和FF81 的研发还需要8. 5 亿美元。只要我们把公司做成功，债权人就会赚钱。如果得不到他们的支持，公司无法恢复运营，这个时候他们才会损失。我们需要卸下负担，融得资金，执行我们的计划。最好的结果是有利于多方，相信债权人一定会选择双赢。

在会上，据贾跃亭提交的破产申请文件显示，贾跃亭目前个人资产总额为14. 17 亿美元，其中大部分是金融资产，为14. 12 亿美元，房地产资产为477. 39 万美元。贾跃亭在国内拥有三处房产，两处在北京，一处在浙江慈溪。三栋房产总价值超过了 3357 万，但是目前两栋处于冻结状态，浙江那栋在进入拍卖程序。

此外，贾跃亭在会上还对首批 35 位债权人致歉，贾跃亭表示，有信心尽快和债权人达成符合各方利益的债务重组方案，彻底解决债务问题。债务重组的成功与否决定了FF的生死，也决定了各位债权人的利益，希望债权人能够在 12 月中下旬对调整后的重组方案进行投票，尽快推进方案通过。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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