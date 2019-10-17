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有看头了！Showtime正将Uber故事拍成一部电视剧

2019-10-17 11:47 稿源：站长之家  0条评论
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uber 网约车

站长之家(ChinaZ.com) 10月17日 消息:engadget消息，Showtime似乎认为Uber背后曲折的创业故事是作为电视节目的好素材。目前，该公司正在制作一部关于网约车公司兴衰的系列节目。

据称，Brian Koppelman和David Levien将根据Mike Isaac的畅销书《Super pump： The Battle for Uber》进行改编。书中，《纽约时报》记者迈克·艾萨克追踪Uber从创立到 5 月份IPO的过程。

改编后的影片将“描绘Uber的崛起之路，展示硅谷的创业起伏”，Uber联合创始人、前CEO特拉维斯·卡兰尼克(travis kalanick)将是影片的中心人物。

Showtime娱乐公司总裁Jana Winograde说道：“Uber的故事充满了曲折的情节、独一无二的特质以及对美国公司的重要启示。这是一个关于独创性和疯狂的案例研究，没有任何作家比Brain和David更适合探索这个行业以及推动它的人，无论是字面意义上还是比喻上。”

目前，尚不清楚这部电视剧会在什么时候上映，不知道你是否期待呢?

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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