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苹果推送 iOS 13.2 Beta3 开发者测试版，开启 Deep Fusion 拍照功能

2019-10-17 11:30 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 10 月 17 日消息：今天凌晨，苹果推送了 iOS 和 iPadOS 13.2 第三个开发者测试版，距离上一个测试版发布相隔不到 1 周的时间。

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图片来自 Apple

苹果在 iOS 13.2 中开启了 iPhone 11 系列机型的专属重磅「Deep Fusion（深度融合）」拍照功能。Deep Fusion 是依靠 A13 仿生的神经网络引擎的全新图像处理系统。Deep Fusion 会利用先进的机器学习技术，对照片进行逐个像素的处理，优化照片各个部分的纹理、细节和降噪处理。

此外，iOS 13.2 还带来了 Siri 信息播报、对 Siri 涉及到隐私的部分功能进行更改 、 HomePod 接力 、 HomeKit 分组等功能。

 另外，苹果在昨天还发布了 iOS 13.1.3 和 iPadOS 13.1.3 的正式版，这是 iOS 13 发布之后第四个升级补丁，主要包括针对 iPad 和 iPhone 的错误修复和改进。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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