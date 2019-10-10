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李国庆访谈中怒摔水杯：自己离开当当是因为俞渝“逼宫”

2019-10-10 14:17 稿源：站长之家  0条评论
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李国庆，当当

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息:今日，当当网联合创始人李国庆在接受腾讯新闻采访中，李国庆明确表示，他的离开完全是因为妻子俞渝“逼宫”。在谈及被自己的妻子—当当网联合创始人俞渝赶出他一手创立的当当网时，怒摔水杯。李国庆称，自己于 1 月 15 日收到公司管理层的“逼宫信”，公司管理层要求李国庆放下公司业务，职务保留、相关待遇保留。自己觉得不解、挫败、愤怒和委屈，自己不会原谅俞渝，因为俞渝是自己老婆。

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2 月 20 日，李国庆以公开信的方式宣布离开当当，并称自己将创办书友会，并会在每年请几十位名家讲书，不同领域的专家分享自己擅长的知识。

2 月 14 日，北京当当网信息技术有限公司进行了多项工商信息变更，当当创始人李国庆卸任法人职位，除此之外，李国庆还卸任了董事(理事)、经理、监事。此外，李国庆也卸任了当当网信息技术(天津)有限公司的法人职位。

今年 6 月，由李国庆创办的早晚读书召开了以“知识定制未来”为主题的产品发布会，李国庆称：“这次重新创业，成立早晚读书是要服务读者，让读者买了书、看了书的同时还能够分享，打造精品，共创知识付费的未来。早晚读书要做的，是选精品，请有阅历的人，将其阅历与书结合讲出来，总结出书中的精华，给用户“网上搜不到内容”。”

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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