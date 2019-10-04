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拼多多回应三只松鼠微博发声明：商家被迫发布声明

2019-10-04 09:23 稿源：站长之家  0条评论
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拼多多，黄峥

站长之家(ChinaZ.com) 10月4日 消息:近日，针对“三只松鼠发布声明称未在拼多多开设官方旗舰店”一事，拼多多发布声明回应称， 充分理解商家被迫发布声明说自己在拼多多平台上销售的产品“未经授权”，今年双(er)十(xuan)一比去年提前10天“打响”，说明今年火爆程度异于常年，请各方仔细甄别，公关公司谨慎投放。拼多多认为双十一理应成为购物者和商家的消费季，而不应该成为舆情的嘉年华。

10 月 1 日晚间，三只松鼠官方微博发布声明称，三只松鼠未在拼多多开设官方旗舰店，且从未授权任何经销商及店铺在拼多多进行售卖。当前拼多多平台上的品牌为三只松鼠的商品来源渠道不明，亦无法提供售后服务，建议通过三只松鼠官方渠道进行购买。拼多多平台上的非我司授权商品已严重侵犯了三只松鼠知识产权，我司近日将会委托专业律师团队对此类行为予以维权。

QQ截图20191004092656.jpg

以下为拼多多官方回应全文：

品牌商拉锯背后是“新消费”与“新零售”之战

1、 充分理解商家在10月1日晚8：00举国欢庆，烟花绚烂之时，被迫发布声明说自己在拼多多平台上销售的产品“未经授权”，压力必然已经山大。

2、 今年双(er)十(xuan)一比去年提前10天“打响”，说明今年火爆程度异于常年，请各方仔细甄别，公关公司谨慎投放。拼多多认为双十一理应成为购物者和商家的消费季，而不应该成为舆情的嘉年华。

3、 如果拼多多平台短期面临的困难越多，遭遇二选一力度越大，反而正证明平台的方向越正确。“普惠、人为先、更开放”为代表的“新消费思想”，与利用资金和优势市场地位对品牌商线上线下渠道整合管控以谋取平台利益最大化的“新零售主义”未来必然处在长期博弈之中，而其中最大的受益人恰恰是普通消费者。

4、 几乎所有的品牌商家目前在拼多多平台0交易佣金、支付费率低，广告费用低，运营成本低，所以价实。对于一些消费者希望获得高性价比的品牌商品，平台会继续在2019年双十一期间施行“百亿补贴”，击穿全网底价。

5、 已施行的《电子商务法》明确规定，“电子商务平台经营者不得利用服务协议、交易规则以及技术等手段，对平台内经营者在平台内的交易、交易价格以及与其他经营者的交易实行不合理限制或者附加不合理条件。”法律这样规定，说明在电商行业“让天下没有难做的生意”尚未实现，但形势比人强。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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