日本电信公司KDDI宣布爱立信、诺基亚成其主要5G供应商

站长之家(ChinaZ.com) 9月30日 消息:据zdnet报道，日本电信公司KDDI周一宣布，它已经选择诺基亚和爱立信作为其5G网络的“主要供应商”。



诺基亚与KDDI的关系可以追溯到 20 年前，它表示KDDI将使用其AirScale解决方案来实现4G网络的现代化，同样支持5G。

诺基亚表示：“诺基亚是KDDI在多种技术领域的现有供应商，包括无线电、固定网络、移动核心网络和多种软件解决方案。”。“5G网络将支持KDDI cmWave和mmWave 5G频段，并且可以部署在分布式和集中式架构中。”

爱立信自 2013 年以来一直与KDDI合作，达成了一项提供无线接入网络设备的协议。KDDI和爱立信在 2015 年 11 月签署了5G研发协议。

爱立信表示：“KDDI预计第一批商业实时5G服务将于 2020 年 3 月推出，到 2025 年 3 月底，日本电信监管机构指定的5G基站区域将覆盖93%以上。”。

今年早些时候，日本电信巨头软银也与诺基亚和爱立信签署了5G部署协议。