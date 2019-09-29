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微软：将正式大规模推送Windows 10 V 1903更新

2019-09-29 16:20 稿源：站长之家  0条评论
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windows10,微软

站长之家(ChinaZ.com) 9月29日 消息:zdnet报道，微软日前宣布，Windows 10 Version 1903 版(又名为 2019 年 5 月更新)已经正式做好大规模推送的准备。

据悉，该消息与 9 月 26 日的Windows 10 Version 1903 累积更新 (KB4517211， Build 18362.387)同时发布，该更新包括对产品存在各种问题进行修复，比如对影响某些游戏的音频问题的修复。

微软表示，新版本进行大规模推送的同时，家庭版、专业版以及工作站版本Windows 10 1803( 2018 年 4 月更新)的设备将于 2019 年 11 月 12 日停止服务，所以希望这部分用户群里积极更新。微软建议未收到Windows 10 Version 1903 更新推送的用户查看其“发布信息”页面，寻找可能影响其设备的已知问题，这些问题可能已得到解决。

zdnet还报道称，微软希望在 2019 年 11 月中旬开始向主流用户推出Server 1909。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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