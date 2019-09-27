站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息:据以太坊官方消息，以太坊官网中文版今日正式上线。中文官方介绍称：



“在以太坊上，你可以通过编写代码管理数字资产、运行程序，更重要的是，这一切都不受地域限制。”

根据页面显示，以太坊网站目前支持中英日韩四种语言。网站分为初学者、使用、学习、开发者四个板块，供对以太坊了解程度不同的访问者使用。