达摩院青橙奖公布 年轻科学家拿到百万大奖激动到手抖

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息:今天，在 2019 杭州云栖大会上，阿里巴巴达摩院揭晓了第二届青橙奖获奖名单，阿里巴巴董事局主席CEO张勇、首席技术官张建峰和副首席技术官胡喜为获奖者颁奖。 10 位青年科研学者每人将获得达摩院提供的 100 万元人民币奖金和全方位的研发资源支持。

据了解，“青橙奖”发起于 2018 年，面向信息技术、芯片、智能制造等基础研究领域，遴选出 10 名青年科学家。其中，最小的获奖者仅 28 岁。

来自清华大学的获奖者代表喻纯发言，现场激动到手抖，被主持人调侃心跳已经飙升到170。他主要研究领域是无障碍交互，以此帮助盲人更好地使用手机。

以下是 2019 年“青橙奖”具体获奖名单：

陈全：上海交通大学 计算机系研究员

他通过资源调度与管理技术，大幅提升数据中心异构资源的使用效率

高联丽(女)：电子科技大学计算机科学与工程学院(网络空间安全学院)副教授

她让机器的视觉认知能力逼近人类的水准

梁小丹(女)：中山大学 智能工程学院副教授

她打开了深度学习的黑盒，推动感知智能向认知智能的转变

刘淇：中国科学技术大学计算机科学与技术学院 副教授

他通过大数据与人工智能，实现社会信息资源的普惠

刘哲：南京航空航天大学 计算机科学与技术学院教授

他深耕密码算法与系统，为信息安全保驾护航

沈超： 西安交通大学 网络空间安全学院教授

他通过行为感知和安全加固，让物理信息系统更智能、更可靠

唐平中：清华大学交叉信息研究院 副教授

他将经济学理论与计算机技术结合，提升了肾源匹配和水权交易的市场效率

吴仍茂：浙江大学光电科学与工程学院 研究员

他聚焦自由曲面光束调控，大幅提升光学系统功能和性能

喻纯：清华大学计算机系副研究员

他用智能传感和计算方法，让视障人群无障碍地享受互联网服务

朱占星：北京大学数学科学学院助理教授

他设计了更加高效、稳健、可解释的算法，推动新一代人工智能技术的演进