董明珠谈和雷军新赌约：赌谁能让世界爱上中国制造

站长之家(ChinaZ.com) 9月12日 消息:近日，针对“新赌约”一事，格力电器董事长董明珠在华中科技大学举行的演讲上表示，一是赌谁能因为自己的产品和技术让世界真正爱上中国制造；二是赌谁能成为自己行业的世界老大。

8月28日，格力电器董事长董明珠表示，跟雷军的10亿赌约已经结束了， 10 个亿我不要了，还想再跟雷军赌 5 年。对此，小米董事长雷军回应称：“我觉得可以试一下”。这样意味着董明珠与雷军开启了 5 年新赌约。

对此，雷军在接受采访时表示，当年，我们全无制造业经验来做手机，是无知无畏，和董大姐打赌，更是无知无畏，所以董大姐说，十个亿不要了，要和我再打五年，而我还是愿意继续试一下。就像很多人问我，小米能不能超过苹果，我认为每一个企业家都要有这样的决心，但是需要时间，需要基础。这次赌约我会更有信心一点。

2013 年，雷军向董明珠立下战书。雷军表示，如果小米在 5 年内营业额击败格力，董总要给一块钱。董明珠直接表示，既然要赌就直接赌 10 亿元。 2019 年，双方纷纷公布 2018 年全年财报，格力以2000. 24 亿元的营收超小米的1749 亿元营收赢得了赌约。