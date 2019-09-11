中通快递回应“1.7万抗癌药疑寄丢”：将原价赔偿

站长之家(ChinaZ.com) 9月11日 消息:据澎湃新闻报道，近日，林先生反映称，家人用中通快递从安徽寄往上海的装有抗癌药品的包裹被寄丢了。药品价格价值超过1. 7 万元，但中通快递方面仅愿意赔偿 3000 元。林先生表示，药物“依维莫司片”是给女儿服用的，女儿患有肾癌。

林先生称， 8 月 23 日，他的表妹帮他在安徽省一家公立医院购买了 4 盒抗癌药品“依维莫司片”，总价格为17227. 2 元。当天下午，范小霞用中通快递将药品从合肥寄往上海。但三天后，他仍未收到包裹。

运单详情显示， 8 月 23 日，涉事包裹到达合肥中转部; 24 日 7 点 35 分，涉事包裹到达上海奉贤; 26 日 23 时 29 分，涉事包裹正在派件;约 6 分钟后，该包裹已被代收，并附有电话号码，称如有问题可联系。

今日，针对此事中通服务点工作人员表示，通过查询上述包裹的物流信息及向上级部门反映核实，已确认该包裹是在上海奉贤网点丢失的。目前，中通快递总部已介入调查并处理该事件。

此外，中通快递媒体事务部工作人员表示，该公司将按涉事物品发票上的金额进行原价赔偿，赔款预计在一周之内到账。目前，该公司仍在追查物品具体丢失地点。