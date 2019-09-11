17万人脸数据遭公开售卖 律师：明确违反法律规定

站长之家(ChinaZ.com) 9月11日 消息:据北京青年报报道，近日，有商家在网络商城中公开兜售“人脸数据”，数量约 17 万条。这些“人脸数据”涵盖 2000 人的肖像，每个人约有 50 到 100 张照片。除了人脸位置的信息外，还有人脸的 106 处关键点，如眼睛、耳朵、鼻子、嘴、眉毛等的轮廓信息等。

此外，数据中还能提供人物性别、表情情绪、颜值、是否戴眼镜等信息。商家在商品说明中称，数据中并不提供所涉及人物的人名和身份证号等信息，也不得用于违法用途。商家称，其售卖的人脸样本中，一部分是从搜索引擎上抓取的，另一部分来自境外一家软件公司的数据库等。该商家称，从发售至今，他已多次卖出这些数据。

相关律师表示，网上售卖人脸数据，除了涉嫌侵犯他人隐私权、肖像权之外，还涉嫌侵犯了公民的个人信息安全。尤其是在出售时没有获得公民的许可，这种行为是明确违反法律规定的。

对此，经网络商城平台运营方核实，确认该商家销售的人脸数据不符合平台的销售规则，平台运营方称将立即进行相应的处理。截至 9 日下午，该商品已被下架。