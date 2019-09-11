“扫一扫”分享到微信

见闻

17万人脸数据遭公开售卖 律师：明确违反法律规定

2019-09-11 10:37 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

人脸识别（2）

站长之家(ChinaZ.com) 9月11日 消息:据北京青年报报道，近日，有商家在网络商城中公开兜售“人脸数据”，数量约 17 万条。这些“人脸数据”涵盖 2000 人的肖像，每个人约有 50 到 100 张照片。除了人脸位置的信息外，还有人脸的 106 处关键点，如眼睛、耳朵、鼻子、嘴、眉毛等的轮廓信息等。

此外，数据中还能提供人物性别、表情情绪、颜值、是否戴眼镜等信息。商家在商品说明中称，数据中并不提供所涉及人物的人名和身份证号等信息，也不得用于违法用途。商家称，其售卖的人脸样本中，一部分是从搜索引擎上抓取的，另一部分来自境外一家软件公司的数据库等。该商家称，从发售至今，他已多次卖出这些数据。

相关律师表示，网上售卖人脸数据，除了涉嫌侵犯他人隐私权、肖像权之外，还涉嫌侵犯了公民的个人信息安全。尤其是在出售时没有获得公民的许可，这种行为是明确违反法律规定的。

对此，经网络商城平台运营方核实，确认该商家销售的人脸数据不符合平台的销售规则，平台运营方称将立即进行相应的处理。截至 9 日下午，该商品已被下架。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

Chrome Chrome77 谷歌浏览器

安卓版Chrome 77正式发布：新的下载页面

· Chrome Chrome77 谷歌浏览器
Pixel4 谷歌 GooglePixel4

谷歌或于 10 月 15 日正式发布 Pixel 4 系列手机

· Pixel4 谷歌 GooglePixel4
航空 飞机 全国临时乘机证明系统 临时乘机证明

全国临时乘机证明系统即将上线 忘带身份证也能坐飞机

· 航空 飞机 全国临时乘机证明系统
小米吸尘器 Spotify 音乐播放器

城会玩！外国小伙竟在小米吸尘器上安装Spotify

· 小米吸尘器 Spotify 音乐播放器
阿里巴巴 阿里巴巴20周年 马云 阿里员工年会吐槽加班多

阿里员工年会吐槽加班多 塑料同事爱也被编进歌曲

· 阿里巴巴 阿里巴巴20周年 马云
信用卡 盗刷信用卡 网购

日本收银员“过目不忘”盗刷顾客1300张信用卡 网友感慨智商用错了地方

· 信用卡 盗刷信用卡 网购
LOL 英雄联盟 陈赫赢了王思聪

LOL明星赛陈赫赢了王思聪 胜率100%传奇活成了五五开

· LOL 英雄联盟 陈赫赢了王思聪
面部识别 人脸识别 AI

动物也用上了面部识别 网友：每一只鸡都被安排得明明白白

· 面部识别 人脸识别 AI
自行车 无人驾驶自行车 清华网红自行车

成精了！清华网红自行车实现无人驾驶 可自动避障

· 自行车 无人驾驶自行车 清华网红自行车
微博 微博大V 算命大V 网络诈骗

算命大V团伙落网，100多人被抓 网友：我命由我不由大V

· 微博 微博大V 算命大V
查看更多
﻿

编辑推荐

苹果 iOS 13 正式版系统将于北京时间 9 月 20 日推出

[见闻]· 09月11日

全国临时乘机证明系统即将上线 忘带身份证也能坐飞机

[见闻]· 09月11日

城会玩！外国小伙竟在小米吸尘器上安装音乐播放器

[见闻]· 09月11日

阿里员工年会吐槽加班多 塑料同事爱也被编进歌曲

[趣咖]· 09月11日

等着吧！苹果macOS Catalina要到10月份才能发布

[见闻]· 09月11日

微软Win 10补丁又出问题：用户屏幕截图变成橙色

[见闻]· 09月11日

上海迪士尼食品携带新规 游客不得携带刺激性气味等食品

[见闻]· 09月11日

苹果 Apple Watch Series 5 正式发布，3199 元起售

[见闻]· 09月11日