王尼玛回应暴走大事件解散；京东回应顾客买到二手空调；腾讯微视回应赚现金活动调整

王尼玛回应暴走大事件解散

近日，有网友发布了一篇名为《如何看待暴走大事件在 2019 年 9 月 6 日正式完结?》的文章，该文称，暴走大事件“真的完结了，包含了我的整个青春”。

随后，暴走漫画官方主编，暴走大事件主持人王尼玛在下方发文回应称，我们暂时，还死不了呢，我们还会回来，第七季不出意外，还是会有。

王尼玛表示，从暴走大事件复更以来，我们确实遇到许多磨难，一是长视频似乎不再适应这个年代，二是大事件的抓手和嗨点要进化，在『想要变得更好』的心情下着急每周没命的赶稿，导致创作能力下降。不过，这些磨难还击不垮我们。所以这次停更，对节目的战略调整大于不做了的念头。

京东回应顾客买到二手奥克斯空调

近日，有媒体报道称，江西南昌的饶先生投诉称， 9 月 4 日在奥克斯京东自营店买到空调旧机，安装师傅拒绝安装。

对此，京东客服回应称，经过对所有商品的出入库记录视频进行调取后发现，目前核实商品是品牌方直供，厂家直供的新货，出货记录也没有异常。

奥克斯方面回应称，将尽快把这个事情处理掉，奥克斯供给京东的货百分百都是新机，目前不能锁定是哪里的问题，将与京东调查这个事情。

据悉，目前饶先生已获奥克斯厂家 3 倍赔偿 6300 元，并退换一台新空调。出现二手空调一事还在进一步调查中。

腾讯微视回应邀人赚现金活动调整

近日，有网友反馈称，参与微视邀请好友赚现金活动一直无法提现，且微视悄然改变了活动规则，增加了提现的复杂度，微视将奖励金每日转入微视余额的上限变为 10 元。

对此，微视方面回应称，活动调整是因为系统在活动期间识别到黑产的恶意参与。为了确保活动正常进行，启动了每日提现限额的措施，以便对黑产行为进行确认和打击处理。为确保正常参与本次活动的用户可以全额提现奖励金。除了每日可提现的金额外，在本次活动结束时，用户可以一次性提现所有未提取的奖励金。



