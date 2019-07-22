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科创板今日开市 25家公司开盘集体飘红

2019-07-22 10:08 稿源：站长之家  0条评论
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科创板

站长之家(ChinaZ.com) 7月22日 消息：今日，科创板开市，首批挂牌的 25 家公司开盘集体飘红。其中，安集科技开盘涨幅最高，达287%，澜起科技涨268%，中微公司涨278%。

在开市仪式上，证监会副主席李超表示，希望上交所把握好科创板的定位，落实好以信息披露为核心的证券发行注册制度，着力支持有发展潜力、市场认可度高的科创企业。希望科创板公司以上市交易为契机，完善公司治理真实、准确、完整披露信息，严守四条底线，以扎实的业绩和成长回报股东、回馈社会。希望中介机构切实提升执业质量。也希望广大投资者熟悉掌握科创板各项制度规则，强化风险意识，正确认识，理性参与科创板的投资交易。

此外，上交所理事长黄红元表示，科创板上市公司要专注主业，不做假账、不说假话，更好的服务实体经济。

数据显示，在这25家公司中，募资最多的是中国通号，预计募资约106. 82 亿元，募资规模最少的是安集科技，预计募资约3. 34 亿元。 25 家企业平均募资在13. 95 亿元左右，合计募资约348. 85 亿元。 

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