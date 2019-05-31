如涵否认“阿里等8家股东退出”：消息不实 股份没有出售或转让

站长之家(ChinaZ.com) 5月31日 消息:今日，有媒体报道称， 5 月 29 日，阿里巴巴等8家企业股东退出杭州如涵控股股份有限公司，变更后该公司最大股东为创始人冯敏。

对此，如涵发布声明回应称，上述报道为误导性传言，如涵控股股东股份受制于上市后 180 天的锁定期，并没有被出售或转让。

图片版权所属：站长之家

以下为如涵声明原文：

如涵控股针对日前某些中文媒体中出现的股东退出误导性传言，现作出如下澄清。

如涵控股于 2019 年 4 月 3 日向美国证券交易委员会(SEC)提交了最终版招股说明书，其中披露阿里巴巴、君联资本、赛富投资均为如涵控股的股东，在上市发售股份后，其持股比例分别为7.5%，7.5%和7.5%，其股份受制于上市后 180 天的锁定期，并没有被出售或转让。

日前有中文媒体报道阿里巴巴、君联资本、赛富投资已退出杭州如涵控股股份有限公司(“杭州如涵”)，被有些读者误解为阿里巴巴、君联资本、赛富投资已退出如涵控股。如涵控股特此澄清，杭州如涵是杭州涵意电子商务有限公司(“杭州涵意”)的前股东;经过如涵控股的上市前重组，杭州涵意的控制权已经转至如涵控股，杭州如涵已不再是如涵控股体系内的公司;阿里巴巴、君联资本、赛富投资退出杭州如涵以及成为如涵控股的股东正是如涵控股上市重组的一部分。

如投资者希望了解如涵控股主要股东的相关信息，请查阅如涵控股和相关股东向美国证券交易委员会递交的公开文件。