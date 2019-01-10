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网信办发布《区块链信息服务管理规定》 区块链信息服务提供者需填报备案信息

2019-01-10 17:08 稿源：站长之家  0条评论
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互联网，创业，发展，区块链

图片来源图虫：已授站长之家使用

今日块讯(ChinaZ.com)1 月 10 日消息：   中国网信网消息，国家互联网信息办公室今日发布《区块链信息服务管理规定》(以下简称“《规定》”)，自 2019 年 2 月 15 日起施行。该《规定》旨在明确区块链信息服务提供者的信息安全管理责任，规范和促进区块链技术及相关服务健康发展，规避区块链信息服务安全风险，为区块链信息服务的提供、使用、管理等提供有效的法律依据。

据悉，《规定》明确，本规定所称区块链信息服务，是指基于区块链技术或者系统，通过互联网站、应用程序等形式，向社会公众提供信息服务。本规定所称区块链信息服务提供者，是指向社会公众提供区块链信息服务的主体或者节点，以及为区块链信息服务的主体提供技术支持的机构或者组织。

《规定》要求，区块链信息服务提供者应当在提供服务之日起十个工作日内通过国家互联网信息办公室区块链信息服务备案管理系统填报备案信息，变更服务项目、平台网址等事项或者终止服务的，应当办理变更或注销手续。服务提供者开发上线新产品、新应用、新功能的，应当按照有关规定报国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

    《规定》提出，区块链信息服务提供者应当落实信息内容安全管理主体责任;配备与其服务相适应的技术条件;制定和公开管理规则和平台公约;落实真实身份信息认证制度;不得利用区块链信息服务从事法律、行政法规禁止的活动或者制作、复制、发布、传播法律、行政法规禁止的信息内容;对违反法律、行政法规和服务协议的区块链信息服务使用者，应当依法依约采取处置措施。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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