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iPhone XR 的「R」是代表什么意思？苹果高管告诉你

2018-10-23 11:38 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 10 月 23 日消息，苹果 iPhone XR 已于上周五开启预售，在 iPhone XR 正式发售之前，苹果高级副总裁 Phil Schiller 接受了外媒 Engadget 的采访解释了 iPhone XR 名字中的「R」代表的含义。

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图片来自 Apple

Phil Schiller 在接受采访时表示，苹果并没有为 iPhone 的命名选择代表某个特定单词或短语所包含的意义的首字母，从 iPhone 4S 以来就一直如此。虽然有人认为 iPhone 4S 的「S」代表 Siri，之后的 iPhone 5C 的「C」则表示 Cheap、Color 等各种说法都有，但是苹果却从来没有证实。

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图片来自 Apple

苹果同样没有赋予 iPhone XR 中的「R」任何特别意义。不过 Phil Schiller 在接受采访表示，对他自己来说，「我爱汽车和快的东西，而 R 和 S 都是能够代表非常特别的运动跑车的字母」。

与 iPhone XS 的负责推动创新的产品定位不同，iPhone XR 职责则是为用户造的更好、更实惠的手机。它虽然看起来并不像 XS 系列那么高端，但它同样搭载了目前市面上出货的唯一的 7 纳米制程的芯片，让它的性能跟 XS 系列站到了同一条起跑线。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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