iPhone XR 的「R」是代表什么意思？苹果高管告诉你！

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 23 日消息，苹果 iPhone XR 已于上周五开启预售，在 iPhone XR 正式发售之前，苹果高级副总裁 Phil Schiller 接受了外媒 Engadget 的采访解释了 iPhone XR 名字中的「R」代表的含义。

图片来自 Apple

Phil Schiller 在接受采访时表示，苹果并没有为 iPhone 的命名选择代表某个特定单词或短语所包含的意义的首字母，从 iPhone 4S 以来就一直如此。虽然有人认为 iPhone 4S 的「S」代表 Siri，之后的 iPhone 5C 的「C」则表示 Cheap、Color 等各种说法都有，但是苹果却从来没有证实。

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苹果同样没有赋予 iPhone XR 中的「R」任何特别意义。不过 Phil Schiller 在接受采访表示，对他自己来说，「我爱汽车和快的东西，而 R 和 S 都是能够代表非常特别的运动跑车的字母」。

与 iPhone XS 的负责推动创新的产品定位不同，iPhone XR 职责则是为用户造的更好、更实惠的手机。它虽然看起来并不像 XS 系列那么高端，但它同样搭载了目前市面上出货的唯一的 7 纳米制程的芯片，让它的性能跟 XS 系列站到了同一条起跑线。