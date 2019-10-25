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阿里达摩院商标被驳回 网友：光明顶岂不是更高级？

2019-10-25 14:26 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 10月25日 消息：昨日，阿里巴巴达摩院员工@阿里达摩院扫地僧在微博透露称，最近达摩院的商标申请遇到了一些难题，阿里申请的 27 件达摩院商标均被驳回。于是他来了一场“如果达摩院不叫达摩院，那我是谁?我在哪?我要干什么?”的灵魂发问，却没想到炸出了一群取名高手。

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一直以来，阿里在取名字上都颇费心思，比如物流公司是“菜鸟”。芯片公司叫“平头哥”，商城叫“天猫”，芯片产品名字都是“含光”“玄铁”这样的上古神器。

所以，如果达摩院不能叫达摩院了，改什么名字就成了大家关心的问题。为此，网友们突发奇想，脑洞打开，想出了一堆新名字，比如：紫霄宫、凌霄殿、无极宫、光明顶等等。符不符合咱不知道，不过听着感觉好像挺厉害的样子~

以下是部分网友热评：

阿皮都可以_：凌霄殿，毕竟能进去的都不是一般人

阿卡林咸鱼：摩摩达

淡如水200031843：建议改名无极宫，高档多了。看名字就知道是顶级势力。

邱烈：光明顶，更高级，又不会伤害谁的感情

王闰土：研究院就要有研究院的名字 阿里魔仙堡吧

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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