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太可怕！日本知名博主被网络喷子刺死 曾一天内被骚扰7次

2018-06-28 14:15 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com)注：网络世界是匿名的，也是可怕的。因为有些人不但在网络上肆无忌惮的骂人，有时候甚至还会顺着网线过来砍你。这绝不是玩笑~

据英国卫报消息，近日，日本网络犯罪专家、知名博主Okamoto在开讲座传授应对网络喷子经验之后，在厕所被刺死。而凶手正是之前和他在网上争辩的男子。据嫌犯Hidemitsu Matsumoto供述，他一直对Okamoto的博客怀恨在心，最后生出了杀死对方的想法。

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Okamoto在讲座介绍上说：“写博客这么多年，我遇到了许多麻烦，包括争吵、被人指出错漏、对内容的质疑，甚至还有情书、律师函等等。”然而没想到的是，这次他遇到的报复要比以往来得更猛烈。

据了解，两人并未见过面，不过Okamoto近日曾在博客提到过自己被一位“低智商先生”频繁骚扰，一天内被骚扰多达 7 次。虽然没有点名身份，但他提供了这个网络喷子使用的 270 个用户名。在他的举报下，其账户被网站冻结。

对此，网友纷纷直言太可怕，所以应对喷子最好的方法就是不要理睬。如果要传授经验还是直播吧，线下保不齐有喷子带键盘来~

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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