文化和旅游部查处“暴走漫画”丑化恶搞英雄烈士等违规为
站长之家(Chinaz.com) 5 月 31 日消息 最近，暴走漫画侮辱英烈事件引发了社会各界重大关注，文化和旅游部今天发文表示，严肃查处丑化恶搞英雄烈士等违法违规经营行为。
文化和旅游部称，监测到有关“暴走漫画”的网络舆情后，立即部署查处。经查，“暴走漫画”通过“今日头条”平台发布含有丑化恶搞董存瑞烈士和叶挺烈士作品《囚歌》的视频，通过其自营网站提供丑化恶搞董存瑞烈士的网络动漫产品，有关部门依法立案查处，将从快从重作出行政处罚。
文中还指出，“今日头条”平台未落实主体责任，传播含有丑化恶搞英雄烈士的视频，文化和旅游部指导北京市文化市场行政执法总队依法立案调查。
值得注意的是，文化和旅游部表示对于制作违法违规互联网文化产品的单位和不落实内容自审主体责任的平台网站，依法从快从重查处，情节严重的，依法列入文化市场黑名单，实施全行业信用惩戒。
以下为文化和旅游部官方通知全文：
近期，文化和旅游部部署查处丑化恶搞英雄烈士等违法违规经营行为，严肃查处歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神内容的互联网文化产品，严管网络动漫等互联网文化市场，进一步规范文化市场经营秩序。
文化和旅游部监测到有关“暴走漫画”的网络舆情后，立即部署查处。经查，“暴走漫画”通过“今日头条”平台发布含有丑化恶搞董存瑞烈士和叶挺烈士作品《囚歌》的视频，通过其自营网站提供丑化恶搞董存瑞烈士的网络动漫产品，文化和旅游部指导陕西省文化厅、西安市文化广电新闻出版局依法立案查处，将从快从重作出行政处罚。“今日头条”平台未落实主体责任，传播含有丑化恶搞英雄烈士的视频，文化和旅游部指导北京市文化市场行政执法总队依法立案调查。
专项查处清理期间，文化和旅游部要求相关互联网文化单位开展全面排查清理工作，严格按照《中华人民共和国英雄烈士保护法》《互联网文化管理暂行规定》，排查清理涉嫌违法违规内容。目前，排查清理工作已基本结束，各主要互联网文化单位共下线涉嫌违规视频 6 万余条，清理有关信息1. 7 万余条，处置违规账号 8030 个。文化和旅游部要求各互联网文化单位举一反三，对涉及英雄烈士题材的互联网文化产品进一步严格内容自审，严防同类问题再次出现。
文化和旅游部文化市场司有关负责人表示，文化和旅游部将按照《中华人民共和国英雄烈士保护法》《互联网文化管理暂行规定》的规定，进一步加强互联网文化市场监管，紧盯歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神的互联网文化产品不放，对于制作违法违规互联网文化产品的单位和不落实内容自审主体责任的平台网站，依法从快从重查处，情节严重的，依法列入文化市场黑名单，实施全行业信用惩戒。
文化和旅游部将进一步加强对文化市场经营单位的引导规范，要求各单位严肃对待涉及英雄烈士事迹和精神的文化产品，鼓励和支持创作生产和宣传推广以英雄烈士事迹为题材、弘扬英雄烈士事迹和精神的文化产品。要求各单位永远尊崇、铭记英雄烈士为国家、人民和民族作出的牺牲和贡献，崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄，全面加强对英雄烈士的保护，弘扬社会主义核心价值观。
声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载