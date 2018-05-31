文化和旅游部查处“暴走漫画”丑化恶搞英雄烈士等违规为

站长之家(Chinaz.com) 5 月 31 日消息 最近，暴走漫画侮辱英烈事件引发了社会各界重大关注，文化和旅游部今天发文表示，严肃查处丑化恶搞英雄烈士等违法违规经营行为。

文化和旅游部称，监测到有关“暴走漫画”的网络舆情后，立即部署查处。经查，“暴走漫画”通过“今日头条”平台发布含有丑化恶搞董存瑞烈士和叶挺烈士作品《囚歌》的视频，通过其自营网站提供丑化恶搞董存瑞烈士的网络动漫产品，有关部门依法立案查处，将从快从重作出行政处罚。

文中还指出，“今日头条”平台未落实主体责任，传播含有丑化恶搞英雄烈士的视频，文化和旅游部指导北京市文化市场行政执法总队依法立案调查。

值得注意的是，文化和旅游部表示对于制作违法违规互联网文化产品的单位和不落实内容自审主体责任的平台网站，依法从快从重查处，情节严重的，依法列入文化市场黑名单，实施全行业信用惩戒。

以下为文化和旅游部官方通知全文：