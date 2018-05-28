差评声明主动退还投资 称持续开始反思

站长之家（Chinaz.com）注：近日，腾讯刚刚完成对差评 3000 万元A轮融资，业内人士纷纷给予这次投资“差评”。随后，马化腾回应称，会负责任解决好，这一事件引发大家广泛关注。

5 月 28 日，新浪科技消息称，差评发布声明，决定将主动退还腾讯相关投资，并在周末向腾讯表达了这一意向。腾讯已接受其决定。

差评表示，由于差评近期引发的相关争议，差评团队自上周起，已经持续展开自查与反思。同时团队也认为，在完成新一轮版权规范之前，接受腾讯投资并不合适。差评团队将努力独立发展，并吸取教训，在版权和原创保护领域，承担更大的责任。

以下为差评声明原文：