特斯拉Model 3车主在车后轮安装雪地履带 成功征服雪地

站长之家(ChinaZ.com) 2月12日 消息:一位特斯拉车主在他的Model3 安装了雪地履带，目的是让这款电动汽车能够在大雪中正常开动，那么效果究竟如何呢?

注：图片来自Michael YouTube视频截图

虽然Model3 的整整体的重量为 3552 磅已经够重了，YouTube博主Michael对于在他Model 3 Standard Range+安装了雪地履带的效果很感兴趣。

注：图片来自Michael YouTube视频截图

于是，在不列颠哥伦比亚省一制造厂Mullin的帮助下，Michael成功在其Model3 的后轮安装了雪地履带。Mullin负责创建一个安装系统，将履带与盘式制动器连接起来。之后，Michael就能简单的安装雪地履带，开始驾驶。

在测试中，安装了雪地履带的Model3 成功的穿越了大量降雪的地区，不过也出现了一定的问题。比如，在倒车和在路边积雪未压实的情况下行驶时，履带会开始滑落，失去牵引力。

特斯拉车主表示，由于Model3 的彻底改造，无论从外观上还是机械方面，都没有对车辆造成损坏。

据称，这辆Model3 的独特改进所使用的履带似乎与卡车和越野车的履带相似，不过车主并未具体介绍其使用道具的品牌和价格。（teslarati）



