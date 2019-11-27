小米发布第三季度财报：境外市场收入达261亿元 占总收入近一半

站长之家(ChinaZ.com) 11月27日 消息：今天小米发布了 2019 年第三季度财报。财报数据显示，第三季度，小米公司总收入为 537 亿元，同比增长5.53%。经调整后净利润为 35 亿元，同比增长20.3%。前三季度，小米公司净利润总计 92 亿元，已超去年全年。

第三季度，小米智能手机收入 323 亿元，手机销量达 3210 万部;IoT与生活消费产品业务收入达 156 亿元，同比增长44.4%;互联网服务收入达 53 亿元，同比增长12.3%。其中，小米境外市场收入达 261 亿元，同比增长17.2%，占总收入的48.7%。可见小米在境外主力市场表现非常抢眼。

财报数据显示，第三季度，小米电视全球出货量超 310 万台，增59.8%，在中国排名第一，全球排名前五，印度智能电视市场排名第一。

此外，截至 2019 年 9 月 30 日，小米电视和小米盒子月活用户达到 2390 万，同比增50.1%。其中付费用户达到 320 万，同比增68.8%。

截至 2019 年 9 月，小米AloT平台连接设备数达2. 1 亿台，同比增62%;小爱同学月活跃用户达到 5790 万台，同比增68.6%;米家APP月活跃用户达到 3210 万，其中非小米智能手机用户占比63%。

截至今天收盘，小米股价报8. 73 港元，涨1.28%，总市值为2099. 13 亿港元。