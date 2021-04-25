Oracle甲骨文永久免费vps云服务器申请图文教程方法

免费的vps云服务器很少，大都是有免费的期限的，但是现在就有一个免费的云服务器可以白嫖，那就是Oracle甲骨文，这家企业也是无人不知无人不晓了，今天就来为大家分享一下Oracle甲骨文永久免费vps云服务器申请图文教程方法。

1、首先说明一下Oracle甲骨文的vps免费云服务器，只要注册成功就可以免费在 Oracle 云上构建、测试和部署应用，获得无限时 Always Free 云服务以及价值300美元储值的30天免费试用资格，虽然每个用户可以申请两个，但是毕竟是免费的，也是相当不错了。

2、提前准备的东西有:一个手机号码，可以是自己的，然后就是支持双币的信用卡了，大家有需求也是可以在某宝上搞一个虚拟的。

3、免费的Oracle甲骨文vps云服务器申请地址:https://www.oracle.com/cn/cloud/free/。

4、进入页面之后就一目了然，可以看到Oracle甲骨文vps云服务器简单的介绍，点击立即行动。

5、接着就会跳到账户信息的填写页面，都是中文，很好理解，电子邮件最好还是写谷歌邮箱了，别用QQ以及163的邮箱，很容易失败，国家可以选择中国。

6、填写完毕就验证我的电子邮件，会跳转到这个页面，其中需要注意的是【Home Region】，这个是选择你的主区域，一旦选择好之后就无法进行修改，请慎重选择，有的国家和地区不能选择就是因为没有存货了。

7、最下面的就是你的手机号码，填写好后要接受验证码，所以最好是你自己的了，可以看短信的。

8、做好这些之后，就是需要输入你的密码，要求很多，仔细观看密码的要求，按照规则来填写。

9、最后一步就是验证信用卡，只要是支持双币的卡，visa信用卡等都是可以的，之后会扣除你信用卡1新加坡元，显示失败那就是严重失败，成功就会扣除，不过很快就会退还给你1新加坡币。

10、Always Free 云服务免费使用，无限时长。

两个 Oracle 自治数据库，随带 Oracle Application Express （APEX） 和 Oracle SQL Developer 等强大工具。

两个 Oracle 云基础设施计算虚拟机;块存储、对象存储和归档存储;负载平衡器和数据出口;监视和通知

11、30天免费试用、价值300美元的免费储值。

丰富的 Oracle 云服务，包括数据库、分析、计算和 Container Engine for Kubernetes — 时长30天、每项可用服务最多8个实例，存储高达5TB。

12、你可以随时、无限时使用 Always Free 资源 — 仅受相关容量限制。30天试用期结束后，您可以继续使用 Always Free 服务，不必担心发生任何中断。此外，Always Free 和您在免费试用期间创建的实例可以无缝升级为付费实例。最后，现有 Oracle 云客户可以自动访问 Always Free 服务，无需重新注册。