Oracle甲骨文永久免费vps云服务器申请图文教程方法

免费的vps云服务器很少,大都是有免费的期限的,但是现在就有一个免费的云服务器可以白嫖,那就是Oracle甲骨文,这家企业也是无人不知无人不晓了,今天就来为大家分享一下Oracle甲骨文永久免费vps云服务器申请图文教程方法。

1、首先说明一下Oracle甲骨文的vps免费云服务器,只要注册成功就可以免费在 Oracle 云上构建、测试和部署应用,获得无限时 Always Free 云服务以及价值300美元储值的30天免费试用资格,虽然每个用户可以申请两个,但是毕竟是免费的,也是相当不错了。

2、提前准备的东西有:一个手机号码,可以是自己的,然后就是支持双币的信用卡了,大家有需求也是可以在某宝上搞一个虚拟的。

3、免费的Oracle甲骨文vps云服务器申请地址:https://www.oracle.com/cn/cloud/free/。

4、进入页面之后就一目了然,可以看到Oracle甲骨文vps云服务器简单的介绍,点击立即行动。

5、接着就会跳到账户信息的填写页面,都是中文,很好理解,电子邮件最好还是写谷歌邮箱了,别用QQ以及163的邮箱,很容易失败,国家可以选择中国。

6、填写完毕就验证我的电子邮件,会跳转到这个页面,其中需要注意的是【Home Region】,这个是选择你的主区域,一旦选择好之后就无法进行修改,请慎重选择,有的国家和地区不能选择就是因为没有存货了。

7、最下面的就是你的手机号码,填写好后要接受验证码,所以最好是你自己的了,可以看短信的。

8、做好这些之后,就是需要输入你的密码,要求很多,仔细观看密码的要求,按照规则来填写。

9、最后一步就是验证信用卡,只要是支持双币的卡,visa信用卡等都是可以的,之后会扣除你信用卡1新加坡元,显示失败那就是严重失败,成功就会扣除,不过很快就会退还给你1新加坡币。

10、Always Free 云服务免费使用,无限时长。

两个 Oracle 自治数据库,随带 Oracle Application Express (APEX) 和 Oracle SQL Developer 等强大工具。

两个 Oracle 云基础设施计算虚拟机;块存储、对象存储和归档存储;负载平衡器和数据出口;监视和通知

11、30天免费试用、价值300美元的免费储值。

丰富的 Oracle 云服务,包括数据库、分析、计算和 Container Engine for Kubernetes — 时长30天、每项可用服务最多8个实例,存储高达5TB。

12、你可以随时、无限时使用 Always Free 资源 — 仅受相关容量限制。30天试用期结束后,您可以继续使用 Always Free 服务,不必担心发生任何中断。此外,Always Free 和您在免费试用期间创建的实例可以无缝升级为付费实例。最后,现有 Oracle 云客户可以自动访问 Always Free 服务,无需重新注册。