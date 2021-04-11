蚂蚁集团反诈骗季报：一季度协助破获电信诈骗案件30余起

站长之家（ChinaZ.com）4月11日 消息:4月11日，蚂蚁安全实验室发布《2021年电信网络诈骗治理季度报告》:今年1到3月，支付宝协助各级执法机构破获电信网络诈骗案件30余起;针对被骗用户推出“叫醒热线”，劝阻成功率46%，日均成功保护潜在被骗资金1500万，并且帮助潜在被骗用户挽回3成资金损失。同时，支付宝为全国一线反诈民警提供技术支持，通过电话劝阻及上门劝阻等方式，直接保护潜在被骗用户22万人，保护资金5亿元。

过去几年，电信网络诈骗在公安机关的持续高压打击下成效显著。然而随着信息社会的快速发展，当前电信网络诈骗犯罪的手段也在“进化”，已成为上升最快、群众反映最为强烈的突出犯罪。在这场打击诈骗的持久战中，需要社会各界联防联治，斩断诈骗链条上的每一环节。

蚂蚁集团安全事业部总裁芮雄文表示，蚂蚁集团一直把打击诈骗当作头等大事，2016年徐玉玉的悲剧发生后，全行业都在想怎么能为打击电信网络诈骗多出一份力。“当时我们就想用支付宝的技术优势，全链路反诈。”

事前教育提醒:全方位提升用户反诈意识

预防诈骗是世界级难题，既难在识别，也难在提醒。身处骗局的被骗者往往“当局者迷”，直到钱财损失才会醒悟。

据芮雄文介绍，自2016年起，支付宝在原有AlphaRisk智能安全系统的基础上，通过对各种骗术的不断深入分析，在事前环节就采取了多种防范措施。一方面，利用科技手段，针对容易被骗子盯上的用户群体定向推送安全教育，精准防骗;同时，也利用人工智能、机器学习等技术，能对绝大多数涉嫌诈骗的交易进行有效识别。

今年春节前，在公安部国家反诈中心指导下，公益反诈防骗平台“安全学院”也登陆支付宝，聚合全国各地公安机关发布的防骗知识，帮助用户树立防骗意识，降低诈骗案件发案率。

事中阻拦叫醒:对被骗用户“拦、劝、阻”

当发现用户面临疑似高风险交易时，支付宝会采取风险弹窗、短信提醒、问答考卷等多种方式，提示用户谨慎转账。2021年，支付宝升级了实时反诈交互式风控技术，可通过自动化语音对话的方式，实现与用户的电话交互劝阻，有效揭示骗局风险。

通过引入AI等技术和多年黑灰产对抗经验，支付宝构建了一套名为“精灵”的多元化预警防控体系，能在第一时间对潜在受骗用户进行风险预警和资金拦截保护，目前已覆盖刷单诈骗、贷款诈骗、假冒客服诈骗等多种诈骗类型。同时，支付宝还通过“精灵”系统为线下反诈提供技术支持，仅2021年1到3月就通过电话劝阻及上门劝阻等方式，直接保护潜在被骗用户22万人，保护资金5亿元。

2019年支付宝推出防骗“叫醒热线”，向潜在的高风险用户拨打电话进行劝阻;2020年“叫醒热线”升级，引入AI客服，覆盖更多风险用户，不仅能主动发起与被骗用户的对话，还可以根据用户遭遇的场景，选择不同话术完成劝阻任务，使得刷单类骗局劝阻成功率高达90%，将整体劝阻成功率提升至46%，日均成功叫醒保护潜在被骗资金1500万，并且帮助潜在被骗用户挽回3成资金损失。此外，支付宝还推出了安全守护、延时到账等多款反欺诈智能交互产品，提高事中劝阻率。

事后打击挽损:全面构建“打防管控”共治体系

早在2015年，支付宝很早便成立了跨部门的联合团队，并与监管部门和执法机构密切配合，对电信网络诈骗等犯罪行为进行了有力打击，仅在今年3个月内就协助破获诈骗案件30余起。

近年来，新型电信网络诈骗犯罪逐步呈现跨区域、跨行业、专业化、团伙化的趋势，单靠企业平台一己之力已难以遏制。支付宝还联合国内外900多家合作伙伴构建了智能化反诈体系，借助蚂蚁集团区块链和多方隐私安全计算技术，全链路提升风险防控能力。

“协助打击电信网络诈骗，平台责无旁贷。”芮雄文表示，蚂蚁集团将积极响应打防管控电信网络诈骗的部署要求，持续加大投入技术、人力和资源，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势，积极与政府部门、合作伙伴等社会各界联防联治，共筑网络安全防线。