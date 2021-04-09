公众号调整微信会员卡功能：“支付即会员”产品能力将停止服务

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公众号调整微信会员卡功能：“支付即会员”产品能力将停止服务

2021-04-09 15:33 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:昨日，微信官方团队宣布，将对微信公众平台创建的微信会员卡进行调整。

具体来说，2021年5月10日起，微信会员卡的“支付即会员”产品能力将停止服务，即支付后推送模板消息引导用户开会员卡能力下线

商家将无法创建或修改“支付即会员”活动，已经设置的运营中活动将自动失效，不影响已经领卡的会员正常使用会员卡。

据悉，相关调整将在2021年05月10日0点正式生效，在这之前商家应做好系统适配及运营调整。

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