公众号调整微信会员卡功能：“支付即会员”产品能力将停止服务

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:昨日，微信官方团队宣布，将对微信公众平台创建的微信会员卡进行调整。
具体来说，2021年5月10日起，微信会员卡的“支付即会员”产品能力将停止服务，即支付后推送模板消息引导用户开会员卡能力下线。
商家将无法创建或修改“支付即会员”活动，已经设置的运营中活动将自动失效，不影响已经领卡的会员正常使用会员卡。
据悉，相关调整将在2021年05月10日0点正式生效，在这之前商家应做好系统适配及运营调整。
站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:昨日，微信官方团队宣布，将对微信公众平台创建的微信会员卡进行调整。
具体来说，2021年5月10日起，微信会员卡的“支付即会员”产品能力将停止服务，即支付后推送模板消息引导用户开会员卡能力下线。
商家将无法创建或修改“支付即会员”活动，已经设置的运营中活动将自动失效，不影响已经领卡的会员正常使用会员卡。
据悉，相关调整将在2021年05月10日0点正式生效，在这之前商家应做好系统适配及运营调整。
为什么微信公众号，现在还是红利期?送你九个有说服力的理由。1、不看微信公号的人是越来越多，但比不过放弃写微信公号的人多。
继此前微信PC端更新，支持观看用户聊天中分享的视频号和视频号直播，为视频号新增倒流入口之后，现在微信又放出了大招。
不负众望地，微信又对视频号放了个大招。今天，微信推出视频号主页和公众号主页关联显示功能，视频号与公众号绑定后，可以选择在视频号资料页展示公众号，或者在公众号资料页显示视频号。
当“视频时代”不再只限于口口相传，延伸的直播也如火如荼发展，在直播领域风生水起的李佳琦却没有放弃公众号的布局，甚至最近还在暗暗发力。像他这样的人，并非个例。
近日，微信官方公众号平台发布了长链转短链接口停止生成短链的公告，并将于3月15日之后开始执行。
自我介绍一下，本人从事新媒体行业几年，第一年在新媒体公司，后两年进入教育行业。做新媒体的人最重要的手段之一就是“抢热点”，而本地化的教育工作中，最重要的热点之一就是“升学”。
视频号的新能力就像是北京的春天一样悄无声息的到来，每次都让人猝不及防。昨晚，视频号又释放了一个重磅能力!视频号和公众号终于可以相互关联了!
keep官方公众号昨天晚间发布致歉信，称公众号于3月11日发布的《超女和浪姐之外，我被种草了周笔畅同款健身生活》这篇文章参考和借鉴了“煮嚼生活”作者花小枝在3月6日发布的原创文章《超女和浪姐之外，周笔畅把生活折腾成这个样子》的结构和部分图片文字。
最近我发现，我老在知乎上刷到一些外卖攻略——教你如何用最少的钱点超值的外卖，甚至还能白嫖一顿海底捞????
原创真的已死?早在三年前，前奥美广告创意总监、一般工作室PIY创始人兼设计师沈文蛟在饱受盗版之苦后，在公众号上以一篇《原创已死》文章痛斥山寨商家，刷屏朋友圈，并短暂地救活了他奄奄一息的淘宝店。
腾讯微校是腾讯公司的教育一卡通品牌,在2017年与教育部签署战略合作,在2020年向全国52个贫困县捐助微校校园卡平台,目前已服务超过2000+所学校,400万名师生,覆盖全国30个省份。上海交通大学,重庆市巴蜀中学、昆明西南联大研究院附属学校等众多重点大学、中小学都在使用都在使用腾讯微校。作为深受师生们喜爱的教育行业品牌,今天腾讯微校的“腾讯电子校园卡”应用上架企业微信教育行业了!这是首个基于企业微信的电子校园卡应用,为学?
文丨语鹦企服私域管家好消息好消息，企业微信更新到3.1.6啦!这次更是增强了与微信的连接!语鹦企服为大家整理了重要的更新清单，快来看看吧~1.视频号打通企业微信以往大家想要通过视频号给自己的企业微信客户和客户朋友圈宣传时，总是苦恼企业微信不支持，一发送，企业微信客户看见的就是【不支持此消息类型】，而客户朋友圈更是没有视频号消息发送入口。但这次更新后，企业微信连接微信功能持续升级，视频号打通了企业微信，当企业
微信新版本的界面中，首先映入眼帘的肯定是朋友圈功能，显示朋友圈新互动信息的小红点不再只是手机端的特权。
有消息人士爆料称，淘宝特价版已经注册了微信小程序，且小程序上线后将支持用户使用微信支付付款。就在刚刚，有消息人士爆料称，淘宝特价版已经注册了微信小程序，且小程序上线后将支持用户使用微信支付付款。
最近，我发现一个很久没见的同学，突然接连在视频号发了几条关于某餐馆的广告，每条广告下还@了一大堆人（包括我）。
今年以来，微信不断加强对视频号的扶持。继支持pc版微信可以看视频号直播后，现在企业微信和视频号也打通了。
为方便群众有序接种新冠疫苗，3月25日，微信搜一搜上线新冠疫苗预约服务，已覆盖逾45个城市，其他城市持续覆盖中。微信用户可点击微信首页上方的搜索框（安卓手机点击首页右上角的“搜索符号”），点击“服务”，选择“疫情服务”模块的“新冠疫苗预约”或者搜索框输入“新冠疫苗预约”，即可进入新冠疫苗预约服务页面。
昨日晚间，互联网健身平台keep官方公众号发布致歉信，为其公众号内容“借鉴”其他公号文章道歉，并表态将停更一周。
从被嘲掉队入局短视频，到如今形成一个喷发的流量口，视频号背靠微信打了一场翻身仗，无数人在探索着视频号中存在的新机会。
所谓视频号话题标签，是指我们在发布视频号时给视频添加描述那里有一个#话题功能，这样方便给这个视频号归属哪一个话题。比如，我在讲小红书如何运营的时候，我可以添加#小红书，或者#小红书运营。
4月11日，蚂蚁安全实验室发布《2021年电信网络诈骗治理季度报告》:今年1到3月，支付宝协助各级执法机构破获电信网络诈骗案件30余起;针对被骗用户推..
Google更新了位于Chrome工具栏中媒体播放场景下的"全局媒体控件"（Global Media Controls）。新版控件增加了一个进度条，这对于经常用浏览器看网..
【TechWeb】4月11日消息，据国外媒体报道，美国参议员周五表示，苹果已经决定不在美国参议院小组委员会关于移动应用商店相关反垄断问题的听证会上..
凤凰网科技讯 4月11日消息，昨晚，元气森林就宣传“0蔗糖 低脂肪”饮料公开发表道歉声明，表示没有说清楚0蔗糖和0糖的区别，引发了一些误解，未来..
4月11日消息，河南一学校组织学生集体砸手机的话题登上热搜榜，引发讨论。视频显示，信阳一中学校园内，有学生走上升旗台，拿起小锤子砸向放在桌上..
前段时间，网红饮料元气森林因为“零糖零脂”受到许多用户的质疑，称其虽然其采用甜味剂取代了蔗糖，但是其配料中并未完全杜绝蔗糖成分。且官方此..
在连续多日徘徊在6万美元左右之后，日前比特币价格再创新高，昨天冲上6.1万美元，随后回落到5.9万美元左右，现在又升到6万美元。在这一轮比特币价..
凤凰网科技讯 4月11日消息，今日上午魅族科技前CMO兼公司高级副总裁李楠在微博上表示“我当年做手机的时候没有遇到过被电商平台强迫排他的事情。甚..
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据外媒报道，NASA喷气推进实验室(JPL)的月球陨石坑射电望远镜先进概念是被选作进一步研究和发展的项目之一。NASA鼓励研究人员开发和研究意想不到的..
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年初，小米面向海外市场推出了一款4K QLED量子点电视，名为Q1 75寸。对比同样75寸QLED的三星Q80T，小米Q1便宜了一半还要多，甚至部分规格还做到超..
4月11日消息，昨日，58同城CEO姚劲波在其官方微博发文称:"房产交易领域有更明目张胆的二选一包装成自愿，强烈呼吁国家反垄断罚款贝壳40亿（4%标准..