公众号调整微信会员卡功能：“支付即会员”产品能力将停止服务

腾讯微校是腾讯公司的教育一卡通品牌,在2017年与教育部签署战略合作,在2020年向全国52个贫困县捐助微校校园卡平台,目前已服务超过2000+所学校,400万名师生,覆盖全国30个省份。上海交通大学,重庆市巴蜀中学、昆明西南联大研究院附属学校等众多重点大学、中小学都在使用都在使用腾讯微校。作为深受师生们喜爱的教育行业品牌,今天腾讯微校的“腾讯电子校园卡”应用上架企业微信教育行业了!这是首个基于企业微信的电子校园卡应用,为学?