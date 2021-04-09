快递巨头顺丰开盘一字跌停，一季度亏损超9亿

4月9日早盘开盘，顺丰控股股价一字跌停，震惊了整个市场。
昨日晚间，顺丰控股发布业绩预告，预计2021年一季度亏损9亿元到11亿元，而上年同期盈利超9亿元。
对亏损原因，顺丰解释称，主要是一季度继续加大新业务投入，导致公司成本短期承压。
目前，顺丰控股股价为72.72元每股，市值为3313亿元。
在顺丰的影响下，其它快递企业圆通、韵达、申通均有不同程度下跌。
4月9日早盘开盘，顺丰控股股价一字跌停，震惊了整个市场。
昨日晚间，顺丰控股发布业绩预告，预计2021年一季度亏损9亿元到11亿元，而上年同期盈利超9亿元。
对亏损原因，顺丰解释称，主要是一季度继续加大新业务投入，导致公司成本短期承压。
目前，顺丰控股股价为72.72元每股，市值为3313亿元。
在顺丰的影响下，其它快递企业圆通、韵达、申通均有不同程度下跌。
近日，顺丰出现在数字人民币APP“推送子钱包”页面。这意味着，若用户选择开启顺丰的子钱包推送，其在顺丰速运APP内支付快递运费时，基于数字货币子钱包将使用小额免密支付服务。<br/> <br/>
作为国内知名快递企业，顺丰一直以来都以优质服务赢得用户信赖和行业竞争。在顺丰的整个服务体系当中，除了快速和准时之外，顺丰保价带来的强力保障作用，让用户能够享受到安心无忧的快递服务。顺丰保价的推出为顺丰打造良好口碑，树立优质品牌形象带来了积极帮助。顺丰保价之所以重要，是因为快递服务在给国人带来极大便利的同时，服务本身则存在一些风险。比如物品丢失、损坏以及延误等，都会给用户造成经济损失。这些快递事故的
3月22日，由中国邮政快递报社携手《快递》杂志、《中国邮政快递报》、快递经理人俱乐部、国邮新媒、国邮舆情和国邮视频等权威行业媒体平台倾力打造的“时光的温度·2021快递之夜”在北京盛大开启。德邦快递荣获多项大奖，德邦快递董事长崔维星出席了此次典礼。本届“快递之夜”发布了《2020年全国快递员基层从业现状及从业满意度调查报告》，启动了“快递人读书计划”。该计划由中国邮政快递报社发起，德邦快递公益支持，旨在通过?
今日，国家邮政局公布数据称，清明节期间（4月3日至5日），全国邮政快递业揽收快递包裹7.61亿件，与2020年清明节同期相比增长44.4%;投递快递包裹7.65亿件，与2020年清明节同期相比增长48.3%。
顺丰控股开盘跌停。此前，顺丰对外发布公告称，公司预计第一季度净亏损9亿-11亿元，上年同期盈利9.07亿元。对于业绩变动的原因，顺丰方面解释称，为保障时效和服务稳定性，公司从去年四季度开始增加临时资源投入以承接增量，致使去年第四季度和今年第一季度成本承压。公司自去年第四季度开始加大资本性开支投入，进行中转场自动化产能升级，提升资源效益
今日，北京市公安局公安交通管理局联合市邮政管理局、市商务局召开交通安全隐患突出快递外卖即时配送企业集中约谈公开处理大会。北京市公安局公安交通管理局称，随着近年来快递外卖行业迅猛发展，快递外卖小哥为了抢时间，无视交通法律法规，驾驶电动车闯红灯、逆行，在机动车道、人行道上行驶，也给城市道路交通造成了混乱和安全隐患。
相关数据显示，我国快递也发展迅速，即便是在受疫情影响的 2020 年，业务量依旧实现同比增长30.8%；业务收入则高达 8750 亿元，同比增长16.7%。面对当下国内国际双循环经济形势，快递行业作为沟通产业链上下游、连接商家与消费者的核心载体，正在不断发挥更加重要的作用。作为国内大件快递领军品牌，德邦快递也正不断完善国内国际业务体系，为新环境下的经济发展持续赋能。将服务覆盖更多乡镇，助力农户增收致富在国内，快递行业有
昨日，中国邮政快递报社发布了《2020年全国快递员基层从业现状及从业满意度调查报告》。据悉，报告采取网络电子问卷方式进行，有效样本19260份，其中快递基层网点管理者和快递员分别占29%、71%，涵盖11家全网型邮政快递企业。
今年两会，科技创新再度成为关键词。政府工作报告时指出，要依靠创新推动实体经济高质量发展，培育壮大新动能。促进科技创新与实体经济深度融合，更好发挥创新驱动发展作用。快递行业是现代服务业的重要组成部分，是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业。将“科创基因”发挥到快递产业，在打通链条、协同实现等方面效果更突出，是推进快递业转型升级、提质增效的关键支撑力量。借助科技，可以推动快递业的高质量、可
【TechWeb】4月8日消息，据国家邮政局发布的数据，经测算，2021年3月中国快递发展指数为270.2，同比提高25.7%。3月，快递发展规模指数为330.4，同比增长38.7%。从分项指标看，快递业务量预计同比增长42%。快递业务收入预计同比增长31%。一季度，快递业务量和快递业务收入同比增速预计分别达72.5%和47.3%。同时，3月，快递服务质量指数为331.9，同比提高23%。从分指标来看，快递服务有效申诉率约为百万分之0.29，同比改善27.5%。用?
中通快递发布公告称，2020年度包裹量达到170亿件，市占率扩大至20.4%。疫情及激烈竞争下实现调整后净利润人民币46亿元。2020年每股派息0.25美元。已申请今日下午1点复牌。
今日，国家邮政局公布了2月邮政行业运行情况，数据显示，2月份，全国快递服务企业业务量完成46.2亿件，同比增长67.0%;业务收入完成515.7亿元，同比增长41.5%。
国家邮政局网站显示，截至3月24日，今年全国快递业务量已突破200亿件，接近2015年全年水平，日均业务量超过2.4亿件，日均服务用户接近5亿人次。
昨日晚间，美图发布了2020年财报，财报显示，2020年美图营收11.94亿元，同比增长22.1%。归属于公司股东的持续经营利润为人民币6089万元，而2019年亏损人民币1.91亿元。
截至发稿，李宁股价大涨逾7%，股价报48.4港元。
摩根士丹利（Morgan Stanley）上调了2021年和2022年苹果服务收入预期，但将AAPL目标价下调至156美元，以反映投资者对苹果同行更为谨慎的看法。
这两天，HM、耐克、阿迪达斯等国际知名品牌碰瓷新疆棉花事件霸榜了微博热搜，彻底的激怒了中国人民，在3月25日这天，明星终止和这些品牌合作的消息接连不断，截止美股收盘，耐克收盘跌3.44%，阿迪达斯跌逾6.10%。
伴随着拼多多最新财报发布以及黄峥辞去CEO的消息，拼多多盘前股价大跌，盘中一度跌近13%，收跌7.1%。
受恒大汽车与腾讯联手开发车载智能系统消息影响，今日开盘，恒大汽车股价涨近4%，进入午后，恒大汽车股价一度涨超11%，截至目前稍有回落，涨至10.28%，报59港元。
属于电商直播的草莽时代正在逐渐宣告结束。在美妆行业打拼了22年的庞文强，从代工厂老板转型，成为一位为自己品牌“代言”的带货主播。从帮品牌做幕后研发、生产制作，到创办自己的美妆品牌，庞文强花了11年。
一加官方此前已经宣布，将于4月15日召开线上发布会，正式推出首款骁龙870旗舰——一加9R。今天上午，一加手机官微发布最新预热，透露其..
年初，小米面向海外市场推出了一款4K QLED量子点电视，名为Q1 75寸。对比同样75寸QLED的三星Q80T，小米Q1便宜了一半还要多，甚至部分规格还做到超..
4月11日消息，昨日，58同城CEO姚劲波在其官方微博发文称:"房产交易领域有更明目张胆的二选一包装成自愿，强烈呼吁国家反垄断罚款贝壳40亿（4%标准..
尽管离职创业Angry Miao（怒喵）后，产品层面并未掀起很高关注度，但李楠却在微博上极为活跃，特别是点评科技圈、手机圈的是是非非。4月11日上午消..
在昨日市场监督管理局对阿里巴巴发布《行政处罚决定书》，对阿里处罚182.28亿元后，阿里巴巴CEO张勇发布了一封内部信，张勇称一起坦诚面对、共同渡..
前段时间，小米在3月20日春季发布会上正式带来了首款折叠屏旗舰MIX FOLD，这也是MIX系列三年以来首次推出新机。虽然MIX FOLD折叠手机非常惊艳，做..
电信网络诈骗案件中，网络交友诈骗频发，央视网发布视频报道，公布了“拉人头”“杀猪盘”等骗局套路，提醒网民朋友警惕。所谓拉人头，是指犯罪分..
视频号是一个公域流量池，也是一个可以N度扩散的视频版朋友圈。你发个朋友圈，可能只有百分之二三十的朋友能看到。但视频号不一样。通过社交推荐，..
一袭水墨长裙，跟随《大鱼》悠扬的笛声，@刘宇在创造营的舞台上翩然起舞。挥舞着水袖长扇，仙气飘飘的古典舞将《大鱼》这首空灵缥缈的国风歌曲演..
2021年4月11日，今天是周日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于古代历史知识的，问题是“兰陵美酒郁金香玉碗盛来琥珀中光的郁金香指的是什么?”..
【TechWeb】4月11日消息，国际数据公司（IDC）全球季度个人计算设备跟踪报告的初步结果显示，2021年第一季度全球传统PC出货量同比增长55.2%，其中..
这两天陌生人社交再次成为了人们关注的焦点。一款主打酒店陌生人社交的应用“趣住”被指存在大量的拉皮条和色情交易信息，引发大量媒体关注。..
2021年4月11日，今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于松花蛋的，问题是“有些皮蛋上有松枝样的花纹还能放心食用吗?”这个问题其实还是比较好理..
昨天发生的事，大家都知道了，阿里巴巴被市场监管总局开罚单了——182.28亿元，这是中国反垄断史上最大的罚单。..
在肯德基喝水，结果喝的消毒水，这样的事大家听说过吗？今天有媒体报道称，在苏州上班的女孩小杜在当地一家"肯德基"餐厅消费时，因为天热口渴，向..
据IPO早知道消息，图森未来（TuSimple）于美东时间4月7日向美国证券交易委员会(SEC)更新S-1文件，计划于4月15日正式以“TSP”为证券代码在纳斯达克..
昨日，埃隆·马斯克在其个人微博发文对蔚来第十万辆车下线表示祝贺，并称“这是一个艰难的里程碑。”..
IDC发布了新一期《全球季度个人计算设备跟踪报告》，报告显示，2021年第一季度全球传统PC出货量同比增长55.2%，其中包括台式机、笔记本和工作站。..
4月10日晚间，在辛巴徒弟的直播接近尾声时，主播辛巴突然进行直播连线，其带着酒意说出了要退网的消息。不过在数小时后，辛巴所在的辛选公司方面回..
4月7日，蔚来官方消息，蔚来第10万辆量产车在江淮蔚来工厂正式下线。作为国内造车新势力的领军品牌，蔚来率先解锁“十万辆”关卡，并且蔚来车型均..