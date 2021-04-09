快递巨头顺丰开盘一字跌停，一季度亏损超9亿

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 主题 > 顺丰最新资讯 > 正文

快递巨头顺丰开盘一字跌停，一季度亏损超9亿

2021-04-09 10:43 · 稿源：站长之家

4月9日早盘开盘，顺丰控股股价一字跌停，震惊了整个市场。

昨日晚间，顺丰控股发布业绩预告，预计2021年一季度亏损9亿元到11亿元，而上年同期盈利超9亿元。

QQ图片20210409103024.jpg

对亏损原因，顺丰解释称，主要是一季度继续加大新业务投入，导致公司成本短期承压。

目前，顺丰控股股价为72.72元每股，市值为3313亿元。

在顺丰的影响下，其它快递企业圆通、韵达、申通均有不同程度下跌。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO权威解答 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM