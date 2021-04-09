快递巨头顺丰开盘一字跌停，一季度亏损超9亿

作为国内知名快递企业，顺丰一直以来都以优质服务赢得用户信赖和行业竞争。在顺丰的整个服务体系当中，除了快速和准时之外，顺丰保价带来的强力保障作用，让用户能够享受到安心无忧的快递服务。顺丰保价的推出为顺丰打造良好口碑，树立优质品牌形象带来了积极帮助。顺丰保价之所以重要，是因为快递服务在给国人带来极大便利的同时，服务本身则存在一些风险。比如物品丢失、损坏以及延误等，都会给用户造成经济损失。这些快递事故的