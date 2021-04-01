央行：条件成熟时 数字人民币可以实现跨境交易

站长之家（ChinaZ.com）4月1日 消息:在今日下午的国务院新闻办公室新闻发布会上，针对“数字货币跨境项目进展”一问，中国人民银行研究局局长王信回应称，我国数字人民币的设计主要是用于国内零售的支付，但是在条件成熟的时候，如果市场有这样的需求，利用数字人民币进行跨境交易，这也是可以实现的。

王信表示，前期，人民银行数字货币研究所与香港金管局就数字人民币在内地和香港地区的跨境使用进行了技术测试，这是人民币试点的一次常规性研发测试工作。近期，在国际清算银行香港创新中心的支持下，人民银行数字货币研究所和香港金管局、泰国中央银行、阿拉伯联合酋长国，联合发起了多边央行数字货币桥的研究项目，旨在探索利用分布式账本技术实现央行数字货币对的跨境交易全天候同步交收，也就是PVP结算。

王信指出，央行数字货币在国际上是一个热点话题，很多央行在进行研究和探索，不同的央行之间也有类似的合作项目，所以人民银行也在探索数字人民币的可行性。

此外，王信还表示，关于数字人民币，市场上的兴趣非常浓厚，大家非常关注。一方面，这和世界上越来越多的中央银行参与研发本国数字货币的队伍中来有关。另一方面，这可能也与前一段时间比特币价格大幅度上涨有关。人民银行稳步推进数字人民币的研发和测试工作，测试地区、测试场景越来越多、越来越广泛，积累了很好的经验。总体上来讲，参与机构和参与地区的反映是正面的、积极的。数字人民币越来越走近我们，需要我们进一步丰富相关的场景，积累更多的经验。下一步，我们会进一步推动数字人民币试点，积累更多的经验。