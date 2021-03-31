2021胡润财富自由门槛：一线城市入门级1900万元 二线城市1200万元

工作了几年，手上的积蓄也累积到一定程度了，但自己也没有什么投资理财的经验，于是去年就开始在诺亚财富app做理财，前段时间上网忽然看到有人以受害者的身份“声讨”，我惊出一身冷汗，细看后才发现原来是个山寨公司在骗人。真假李逵，看到这样的诺亚财富app要小心！后面我好奇搜索了下被这样的假冒诺亚财富诈骗的例子，发现打着诺亚财富名号出来骗人的还不少，这些山寨公司不但故意把公司名改成跟诺亚财富相近的名字，比如“诺亚