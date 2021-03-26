区块链航运服务平台在京启动 由荣易达与蚂蚁链共建

站长之家(ChinaZ.com) 3月26日 消息:3月26日，国际物流平台荣易达与蚂蚁链北京宣布启动数字化航运服务平台建设。双方将基于区块链技术，结合阿里生态和综合性数字化手段，共同推动传统航运物流企业在结算支付、交易模式、融资模式、信用体系等方面的跨越创新发展，实现整体行业链条更加持续有效的降本增效。此外，荣易达与蚂蚁链、网商银行也将在航运数据金融领域业务展开合作，打造首款基于区块链技术的海运费信用融资解决方案。

天津市和平区发展和改革委员会副主任高越先生表示，荣易达与蚂蚁链的创新合作，积极响应了国家以技术创新为驱动，全力开展航运产业链数字化转型、智能化升级的发展理念，此举将激发全国国际航运领域迸发新的发展活力。

据了解，荣易达旗下荣易达平台是中立性的国际航运物流科技服务平台，荣e通平台是国际航运物流结算平台。荣易达通过双平台多产品，致力于通过大数据、新金融等新科技服务国际航运物流链条上的多方参与者，从而推动传统航运物流的创新升级。蚂蚁链是蚂蚁集团的科技品牌，在技术上，蚂蚁链全球专利授权数量保持第一;在应用上，蚂蚁链已经助力解决了50多个实际场景的信任问题;在商业上，蚂蚁链目前每天“上链量”已超过1亿次。