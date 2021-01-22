靠短视频“月入过万”？一本好书帮你快速成为带货达人

近年来，短视频带货营销似乎就成了互联网最火爆、赚钱最疯狂的变现手段。

错过了电商、淘宝客、微商...... 站长们，不可再错过短视频带货!

其实，短视频带货没你想的那么复杂，只要方法对了，小白也可以做到月入过万，稳定变现。

那么，哪类短视频的创作门槛又低，变现能力又强呢?书单类短视频肯定是其中之一。它制作简单，不用真人出镜，制作成本也几乎为零，盈利能力还是很不错的。

可能有人会说，我不会拍视频，零基础也可以加入短视频书单带货吗?

没问题，现在只要加入“一本好书”，成为“好书经纪人”，不用拍摄、不用剪辑、无需找货源，就能快速成为带货达人，并通过分销图书实现高收益。

“一本”好书是基于抖音、微信、快手等短视频平台的图书领读、直销机构，主要通过短视频为书友提供精华解读，从而实现图书的推存与销售。

为了更快推动三亿国人阅读、打造全民阅读型社会的共同体。“一本”好书将向全国热爱阅读、分享阅读的人召集为“好书经纪人”。

现在加入“好书经纪人”可享五大权益。

高额佣金：通过抖音分享、销售图书，轻松实现高收益（销售额的30%-50%为佣金）

优质货源：深耕图书供应链6年，享有优质渠道资源

丰厚补贴：经纪人独享超低成本阅读

实用技能：提供的图书供应链与短视频创作资源、培训，80人三班倒，为您精心制作视频每一本图书视频，解决您不会剪视频、没时间剪视频的痛苦

贴心服务：1对1VIP服务，专业带货领教团队，手把手辅导，通过30分钟电话运营技巧培训，让您快速掌握短视频带货、运营等核心技能。

此外，“一本”好书还将派专人指导开通抖音带货橱窗和专业带货运营培训，提供“1+1”图书供应链，即每1条视频带1条图书分销链接，抖音的分发、销售，经纪人也可低价购书。

成为好书经纪人非常简单，你只需要开通一个抖音个人实名带橱窗帐号，缴交半年980元包含视频内容+供应链服务费。

现在加入一本好书“好书经纪人，让快速成为短视频带货达人，月入过万不是梦。

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