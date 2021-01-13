百度惊雷算法3.0即将上线 SEO快排的蛰伏期到来

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百度惊雷算法3.0即将上线 SEO快排的蛰伏期到来

2021-01-13 17:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月13日 消息:昨天，百度搜索平台官方发出重磅消息，即将上线惊雷算法3.0，持续打击刷点击作弊行为，提醒存在问题的站点尽快自查整改。

百度之所以会再次严加打击快排的很大原因是，2020年许多网站通过快排技术，实现了快速占领排名的情况，SEO快排软件和服务商层出不穷，导致许多正规做站的站长对此怨声载道，大量反馈下，百度不得不引起重视。

百度违规站点举报入口:

https://www.wenjuan.com/s/UZBZJv7gVT/

去年11月在一次百度搜索平台直播课中，官方就明确表示将在年末严加打击快排站点、聚合页、垃圾内容。我们从最新公告可以看出百度对打击快排的态度，此次惊雷算法3.0在前两次惊雷算法中做了技术升级、将扩大站点覆盖、打击周期更久。

惊雷算法3.0解读

相对于惊雷算法2.0，此次惊雷算法3.0主要有四个升级点:

1、加强了对作弊行为的识别;

2、加大了对作弊站点的打击力度;

3、扩大了算法的覆盖范围;

4、对违规行为较严重的领域（如:汽车、下载、招聘、B2B、网站SEO等）进行了针对性的打击。

对于新的算法，让站长们最为担心的就是，自己的网站是否会受到影响。

我们来解读一下以上内容包含了哪些重要的信息:

1.公告可以看出，百度这次的目标很明确，就是打击SEO快排。

2.作弊识别加强，意味着百度对搜索点击用户的行为、属性分析能力会提升，将会结合更多的大数据分析，更有效的识别点击用户的是否为真实的普通搜索用户。

3.加大打击力度，很可能意味作弊站点，有可能整站降权，即使是老牌网站、高权重网站也有可能难以幸免。

4.本次重点打击的对象主要集中在汽车、下载、招聘、B2B、网站SEO等，但不排除其他领域。

5.百度虽然重点打击刷点击作弊行为，但并不表示百度不打击其它快排行为。

6.在算法上线之前，百度也给了存在问题网站“喘息的机会”，如果有问题，就赶紧整改，还有活下来的机会。

哪些站点容易受影响?

那么什么样的站点最容易受影响呢?根据百度以往快排打击情况，可以总结出容易中招的站点有以下几个特点:

1.权重越低的网站，做快排受打击的概率越大，中小网站的死亡比例应该会占很大的比重。

2.新的站点如果冒险去刷快排的话，基本上就是“秒死”。

3.排名迅速提升的站点将成为百度重点关注和审查的对象。从站长工具的百度PC权重变化榜里，经常能看到一些网站百度权重的大幅度爬升，据了解，榜单中的部分网站也是通过快排手段实现的。

图片

点击图片访问站长之家工具查看权重变化

4.使用单一技术的快排站点更容易别识别和打击。另外，刷快排更频繁的站点也一样更容易被检测到。

毫无疑问，惊雷算法3.0上线后，除了会过滤掉大量的垃圾站，预计还会干掉一波快排商家。

就目前来看，常见的刷点击快排工具大部分已经失效，很多快排软件效果极差。根据用户向站长之家反馈，包括找tb商家购买的付费快排工具，付费使用后发现大部分均未见明显效果，或者直接没有效果。

总而言之，惊雷的最初版本就是打击刷点击算法而来，不过每次升级后的规则都是短时间被快排大厂反识别，一直不断升级过滤规则，只能过滤基层快排玩家，对那些技术大厂不痛不痒。再过一段时间，等快排商研究透新惊雷3.0，又会卷土重来。

当然，对于广大站长们来说，当务之急还是尽快的调整网站优化，避免使用SEO作弊的策略，站点最好不用或者少用快排工具。

关于百度即将上线惊雷算法3.0大家有什么看法呢?不妨在留言区分享你的观点吧。

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