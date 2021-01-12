LG Display首席执行官：OLED电视优于Mini-LED电视

站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:1月11日，当今年全球最大的消费电子和技术信息展会CES2021开幕的时候，LG Display首席技术官Yoon Soo-young在首尔LG科学园举行的新闻发布会上表达了对OLED技术的强烈信心。

Yoon Soo-young称:“我们不认为MiniLED是一项新技术。”MiniLED只是背光稍有改善的LCD。因此，它们具有与LCD相同的局限性，例如漏光和闪烁。因此，OLED优于MiniLED。”

LG Display在各种环境下比较了mini-LED电视和OLED电视。他们通过播放MiniLED电视和OLED电视来测试它们。

LG Display指出，OLED电视使用像素调光方法来单独控制像素（在8K显示屏的情况下为3300万像素），以提供增强的对比度。 Mini-LED电视使用局部调光方法，可以按区域控制像素，这无法防止光线扩散或准确显示黑色。

Yoon表示，MiniLED电视可能能够提供与OLED电视类似的图像质量，但生产商很难将其定价在可接受的价格范围内。他说:“ OLED显示器是唯一能够实现高质量和负担得起的价格的技术，” OLED电视将引领100英寸以下的电视市场，而micro-LED电视将成为市场的主流。用于大型电视。”

LG Display用高速相机拍摄了两台电视，并检查了它们的闪烁现象。与mini-LED电视不同，OLED电视所显示的图像保持不变，而高速相机拍摄时不会闪烁。该公司使用可以检查对人体有害的蓝光的相机同时拍摄了两个显示器的照片。Yoon解释说OLED显示器可减轻眼睛疲劳。