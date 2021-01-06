报告：2021年8K电视出货量将突破100万台

站长之家（ChinaZ.com）1月6日 消息:尽管8K电视现在售价仍然很昂贵，但一份新报告显示，这些高分辨率电视预计到2021年年底销量将超过100万台。

根据德勤报道发布的数据显示，全球8K电视在高端电视领域的市场份额正在增加。其中包括平均价格超过2500美元的电视，不过销售价格也在持续下降。根据该报告，预计今年将售出约300万台的8K电视，平均售价为3300美元，销售额将达33亿美元。

尽管这些高分辨率电视的销售缓慢，但高端市场的需求也在稳定增长。目前每年售出月2.2亿台电视，其中一百万台仅占总出货量的0.5%。早在2013年4K电视问世时，由于缺乏支持高分辨率的内容，各公司都需要进行大量的宣传曝光。

德勤认为8K电视可能不会重新面临当年4K电视时的困境，购买的消费者可以享受到大量8K的电视内容。比如说，日本的NHK电视台在2018年的时候就展示了2001年8K电影的修复版，这使得未来会有更多的4K、8K的影视剧作品可以重现在荧幕前。

此外，大多数的65mm和75mm胶片拍摄的IMAX电影也可以在8K屏幕上播放，而越来越多的电影和电视剧也在使用该技术制作，因此8K的内容将会越来越多。

值得注意的是，高分辨率面板增长的另一个关键因素是4K和8K电视之间的价格差异。德勤还相信，到2022年，用户还将能够在65英寸以上的电视中有更多选择。目前来看55英寸的8K电视是最受欢迎的尺寸这一。