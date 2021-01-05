Digitimes：苹果计划推出更小更轻采用基于GaN技术的充电器

站长之家(ChinaZ.com) 1月5日消息:据 DigiTimes 报道，Navitas 半导体今年将获得来自苹果的 GaN（氮化镓）充电器订单。苹果芯片合作伙伴台积电 TSMC 将为 Navitas 供应氮化镓芯片。

这条供应链消息表明，苹果正在计划推出GaN版本的USB-C电源适配器。由于使用了氮化镓技术，充电器会变得更小、更轻。在过去几年中，已经有很多厂商推出了 GaN 充电器，比如贝尔金、Anker 等。自发布 iPhone12以来，苹果公司在销售的iPhone和Apple Watch机型时，不再在包装盒中包含电源适配器，但它继续独立销售各种电源适配器，包括5W和12W USB-A选项，以及20W、30W、61W和96W USB-C选项。

另外，知名苹果分析师郭明錤于上个月也曾表示，苹果预计将在2021年发布2或3个新的充电器。按照苹果一贯规律来看，这些产品大概率会比目前所使用的充电器更强大，例如使用 GaN 技术实现更快的功率。

Navitas 是 GaNFAST 解决方案的创造者，这是一种氮化镓充电器解决方案，已经有很多知名品牌使用了 GaNFAST，比如 Aukey、戴尔、联想和小米等。基于 GaNFAST 的解决方案可以提供30W-300W 功率。