Disney+热播剧《曼达洛人》成2020年被盗版最多的电视剧

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Disney+热播剧《曼达洛人》成2020年被盗版最多的电视剧

2021-01-04 17:56 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月4日 消息:毫无疑问， Disney++热播剧《曼达洛人》（Mandalorian）大受欢迎。不过根据TorrentFreak网站的一份报告显示，《曼达洛人》在备受欢迎的同时，也成为成为2020年盗版次数最多的电视剧。

根据TorrentFreak的分析，HBO的《权力的游戏》曾是连续七年位居被盗版最多的电视剧榜单第一。但这一热播剧在现在已经完结，《曼达洛人》继承了继承了这一“头衔”。

image.png

注：图片来自Disney+ 《曼达洛人》视频截图

该电视剧遭到大量盗版并不令人意外。和《权力的游戏》一样，《曼达洛人》也要求用户订阅流媒体服务，也就是Disney+。然而，Disney+目前仍无法在全球范围内提供服务，这可能会助长盗版，因为那些原本想要订阅该服务的人必须找到一些渠道观看。

目前，不能确定Disney+在全球上线之后能否改变这种情况，但无论如何，这说明了这部剧的整体人气。

另外，TorrentFreak还公布了被盗版最多的电视剧具体榜单，排名前十情况如下:

image.png

1.Disney+热播剧《曼达洛人》（Mandalorian）

2.亚马逊的R级超级英雄系列剧《黑袍纠察队》

3.HBO的科幻西部片《西部世界》

4.Prime Video的《维京传奇》

5.CBS的《星际迷航:皮卡德》

6.Adult Swim的《瑞克与莫蒂》

7.AMC的《行尸走肉》

8.HBO的《局外人》

9.CW的《绿箭侠》

10.CW的《闪电侠》。

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