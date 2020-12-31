广汽蔚来就比特币购车致歉：已在内部自查自纠

站长之家（ChinaZ.com）12月31日 消息:今天上午，广汽蔚来在官方微博宣布成为中国首家接受比特币支付购车款的汽车企业，引来了市场的关注。随着这条消息的发酵，广汽蔚来在中午左右默默地修改了文案，把“比特币”改成了“数字货币”，目前这条微博已删除。

刚刚，广汽蔚来官方微博发布致歉声明:本次在未充分考虑和取得金融监管许可的情况下，就发布成为首家接受数字货币购买的企业，由此引起大众的关注，深表歉意;已在内部进行严密自查自纠，严肃处理相关责任人。

很多网友以为，广汽蔚来就是蔚来汽车，随后蔚来汽车官方也辟谣了。简单来说，蔚来仅仅是个广汽蔚来的投资人。

广汽蔚来全称为广汽蔚来新能源汽车科技有限公司，成立于2018年4月，注册资本5亿元，由广汽集团、广汽新能源、蔚来基金、蔚来汽车以及创始团队共同持股。

据了解，在2013年央行等五部委联合印发的文件《关于防范比特币风险的通知》中指出，“提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务，对用户身份进行识别，要求用户使用实名注册，登记姓名、身份证号码等信息。”

也就是说，在中国境内交易比特币是可以的，并且相关平台有很严格的认证机制，切实履行反洗钱的义务。