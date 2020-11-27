图片在线设计平台“图夫设计”上线 零基础帮你快速作图

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热点：图片在线设计平台“图夫设计”上线 零基础帮你快速作图

2020-11-27 10:26 · 稿源：站长之家

图夫设计www.tufu.cn）是一款帮你快速作图的在线设计平台。该平台提供了多种模板，你所需要做的仅仅是找到自己需要的模板，改一改文字即可下载使用。并且除了图片模板，图夫设计还提供了在线抠图以及花样裁图两个工具，让大家在使用中更加得心应手。

作为一款“零基础也能做出好设计”的在线编辑器，针对不同素材形式和应用场景，图夫设计为用户提供了大量的图片模板，按照新媒体、行政、教育、电商淘宝等细分人群，为模板进行了图片、横向二维码、商业计划书、朋友圈封面、手机海报、公众号封面、节日节气等分类，覆盖Web端、PC客户端、小程序、App多端，满足用户的多场景和多端使用需求。

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公众号首图

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黑五活动专题

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内容长图

而在操作上，图夫设计对于设计小白也很友好。不需要编辑的情况下，可以直接点击下载成品模板。如果是公众号封面这种，也只需要进入编辑页，进行简单的文字编辑，上传自己的二维码这些操作即可。对于模板里面的一些编辑操作也就是拖拉拽这种，非常好上手。

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可直接下载图片

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也可对内容进行编辑，替换元素新增素材

除了模板之外，图夫设计还提供了智能抠图和花样裁图两个工具，一个可以在线上一键抠图，另一个则可以帮你将图片裁剪成特定的形状。

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智能抠图上传图片便可一键抠图

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花样裁图提供多种模板，快速裁剪图片

作为一个在线图片设计平台，图夫设计完全可以满足我们现在的作图需求，其学习成本低，可以提供海量模板，又额外提供了抠图和裁图工具。图夫设计可以说为了广大非专业设计缺又有作图需求的群体提供了非常大的帮助，赶快去试试吧

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