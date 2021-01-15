王者荣耀1月15日iOS充值延迟到账问题说明公告

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王者荣耀1月15日iOS充值延迟到账问题说明公告

2021-01-15 14:50 · 稿源：站长之家

王者荣耀在1月15日发布了iOS充值延迟到账问题说明公告，对ios相关的充值问题进行了说明，下面就一起来看看吧。

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亲爱的召唤师:

老亚瑟收到部分召唤师反馈:iOS用户充值出现了延迟到帐或暂未到账的情况。

该问题我们已经收到，目前已经联系相关技术人员紧急处理

我们对给各位召唤师造成影响感到非常抱歉，我们将在官方渠道同步最新的处理进度，感谢您对《王者荣耀》的支持与理解。

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