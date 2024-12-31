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REDMI Turbo 4防水大满贯：支持IP66/IP68/IP69

2024-12-31 11:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月31日 消息:红米Turbo4手机即将发布，官方近日公布了其卓越的防水性能，该机型支持IP66、IP68和IP69防水等级，被誉为“防水大满贯”。这意味着红米Turbo4能够在多种恶劣的液体环境中使用而不受损害，为用户提供了全方位的防水保护。

为了进一步增强用户信心，红米Turbo4在首次销售时还将提供免费的进水保服务。在一年内，如果用户因意外进液导致手机发生故障且无法正常使用，可以享受一次免费的维修服务，但不包括外观损坏和人为故意损坏的情况。

挑战同档最强品质！REDMI Turbo 4 防水大满贯：支持IP66/IP68/IP69

官方宣称，红米Turbo4不仅在防水性能上表现出色，还支持铁人三项挑战，力争成为同档位手机中品质最强的产品。在续航能力方面，该手机配备了6550mAh的小米金沙江电池，通过采用硅碳负极技术，提升了电池的密度和耐用性，实现了1600次的四年耐用长循环。

此外，红米Turbo4还配备了双增压耐寒芯片，使其能在低至-35°C的环境下正常工作，这对于北方用户和需要在室外工作的特种职业者来说是一个实用的功能。

最重要的是，红米Turbo4在首次销售时还将提供五年电池保修服务。参照之前的Redmi Note14Pro，如果电池健康度在五年内降至80%以下或出现性能故障，用户可以享受免费更换电池的服务，为用户提供了极大的保障。这些特性使得红米Turbo4成为了一款在防水性能、续航能力和耐用性方面都具有竞争力的产品。

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