胖东来追求实现员工月到手8000元以上：每年60天休假

站长之家（ChinaZ.com）12月13日 消息:胖东来公司创始人于东来今日公布了公司未来几年的发展规划，其中包括改善员工工作条件和提高生活质量的具体目标。

计划中提到，胖东来将限制员工每周工作时间不超过36小时，并实施每周六闭店休息的政策，以确保员工能与家人共度周末。此外，员工每年将享有40至60天的休假，同时保证员工每月最低纯收入达到8000元以上。

于东来在文中表示，目前员工的工作和生活已有尊严和体面，但生活质量仍有提升空间。他强调，按照当前的消费水平，员工月收入应在7000至8000元之间，以便在缴纳养老统筹后仍能保证7000元的收入，无论是租房还是购房，都能享有轻松快乐的生活。

于东来进一步阐释了他的理念，即胖东来的现状非常单纯和美好，让他明白了作为企业家应具备的素质，追求成为一个快乐的企业家，而非仅仅为奋斗而奋斗。为了提升员工的工作积极性和福利，胖东来公司的利润分配机制已从最初的50%提升至80%，大幅提高了员工的工资水平。

这一发展规划的公布，显示了胖东来公司对员工福利和工作生活平衡的重视，也反映了公司在追求经济效益的同时，不忘回馈员工，致力于创造一个更加和谐和快乐的工作环境。

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