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超过2200万用户、年收入30亿欧元:全球盗版流媒体网络被摧毁

2024-11-29 10:29 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月29日 消息:意大利警方于11月27日发布公告，宣布在欧洲刑警组织（Europol）和多国执法机构的协调下，成功清剿了一个覆盖全球的超大规模盗版流媒体(IPTV)服务网络。该行动被命名为“TAKEN DOWN”，标志着对这一全球最大盗版流媒体网络的彻底打击。

开发者，黑客，程序员

公告中未透露该 IPTV 网络的具体名称，仅表示它是“全球最大的盗版流媒体服务之一”。该网络在全球范围内拥有超过2200万用户，月收入超过2.5亿欧元（约合19.12亿元人民币），年收入达30亿欧元(约合229.47亿元人民币)。盗版流媒体每年给合法流媒体服务造成约100亿欧元(约合764.91亿元人民币)的损失。

此项调查历时两年，由意大利邮政和网络安全警察局主导，欧洲司法协作网（Eurojust）和欧洲刑警组织(Europol)协调下，执法部门对几乎整个欧洲范围内的多个目标和个人实施了搜查和扣押行动。

在此次行动中，执法部门调查了102名嫌疑人，最终逮捕了11人，指控其非法分发来自各大流媒体平台（如 Sky、Dazn、Mediaset、Amazon Prime、Netflix、Paramount、Disney+ 等）的超过2500个电视频道的内容。

警方还进行了超过112次突袭，查获29台服务器和270台 IPTV 设备，并缴获了约170万欧元的现金和加密货币。此次行动的成功执行有效遏制了盗版流媒体的蔓延，并为保护正版内容创作者和流媒体平台的利益提供了有力保障。

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